Armin Nicoară, pentru a doua oară în genunchi în fața Claudiei Puican: „A crezut că este o glumă”

Armin Nicoară a cerut-o din nou în căsătorie pe Claudia Puican. Primul inel i l-a oferit în urmă cu aproximativ un an, însă iubita artistului a pierdut bijuteria la scurt timp după aceea.

Armin Nicoară și-a cerut din nou iubita de soție într-un cadru de poveste. Claudia Puican nu știa ce o așteaptă

Armin Nicoară și iubita lui, Claudia Puican, sunt împreună de mulți ani și . Artistul a cerut-o pe tânără în căsătorie în urmă cu aproximativ un an, însă aceasta nu s-a putut bucura prea mult de moment.

ADVERTISEMENT

Înainte să apuce să le arate prietenilor inelul, Claudia Puican a pierdut bijuteria, astfel că nu se mai aștepta ca iubitul să îi ofere alta.

Pentru că nu formează un cuplu doar acasă, ci și în viața profesională, Armin Nicoară a decis să-și surprindă partenera și să îi ceară pentru a doua oară să-i fie soție chiar la filmările următorului lor videoclip.

ADVERTISEMENT

„A crezut că este o glumă”

Aceștia urmează sa lanseze piesa Primul pas, destinată dansului mirilor, iar în timp ce se aflau în biserică, saxofonistul a îngenuncheat în fața Claudiei.

Tânăra a crezut inițial că iubitului ei a pus la cale o farsă, însă atunci când și-a dat seama că totul este cât se poate de real, s-a emoționat.

ADVERTISEMENT

„Inelul acela a fost pierdut, nu l-am mai găsit. Asta e viața, nu stăm noi într-un inel. Am luat decizia să-i iau altul, sper să nu-l mai piardă. Al treilea nu i-l mai iau.

Noi avem o piesă pentru dansul mirilor. Dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul. Mai ales că noi am filmat într-o biserică.

ADVERTISEMENT

Am găsit acest moment în fața altarului să-i dau inelul. Ea nu s-a așteptat. A crezut că e vreo glumă de-ale mele, dar când a văzut că e serioasă treaba, s-a emoționat”, a declarat Armin Nicoară, conform