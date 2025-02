Armin Nicoară, săltat și percheziționat în Dubai! Artistul, la braț cu altă femeie la Burj Khalifa: „Am avut niște probleme”

Armin Nicoară a dat de belea în Dubai, unde a mers fără Claudia Puican! Saxofonistul a povestit ce a pățit în Emiratele Arabe Unite, în exclusivitate pentru FANATIK.

Armin Nicoară, săltat și percheziționat în Dubai. Cine e femeia cu care s-a dus în Emirate

Cântărețul de muzică de petrecere a dezvăluit motivul pentru care soția lui, Claudia Puican, nu l-a însoțit în escapada profesională din Dubai, dar și cine e femeia cu care petrece patru zile de vis departe de casă.

Cârcotașii ar trebui să se abțină, căci nu e vorba de vreo amantă, așa cum ar specula unii. Armin Nicoară a mers să filmeze un videoclip cu o prietenă de familie, cea care va fi, de altfel, nașa copilului care va veni pe lume în două luni, Stana Stepanescu.

nu a fost lipsit de peripeții la filmarea clipului din Dubai. Artistul a mărturisit că a fost luat la interogatoriu de autoritățile arabe, căci nu avea voie să filmeze în fața Burj Khalifa. A avut ceva emoții, dar totul s-a terminat cu bine.

A fost percheziționat, împreună cu echipa lui, însă arabii nu au descoperit ceva pentru care să dea explicații suplimentare în fața poliției. Au avut la ei doar sculele necesare înregistrării unui nou clip cu care Armin se pregătește să dea lovitura.

De ce nu l-a însoțit Claudia Puican pe saxofonist: „Nu am vrut să riscăm”

Nicoară ne-a zis și de ce nu a mers cu el în Dubai. Soția lui nu mai are voie să meargă cu avionul, fiind în a șaptea lună de sarcină. Mai mult, se pare că blondina întâmpină niște probleme medicale, fapt pentru care a rămas în țară.

„Sunt doar cu Stana în Dubai. Am venit să filmăm un videoclip. Claudia nu a putut să vină, pentru că nici nu mai are voie să zboare cu avionul, mai are două luni până naște și nu am vrut să riscăm să aibă vreo problemă. Dacă te uiți și la ea pe Story, are ceva probleme. A fost și la spital. Deci nu vrem să facem complicații și să o luăm cu noi. Doamne ferește, mai pățea ceva aici și nu aveam cum să mă duc cu ea la spital. Am ales să vin cu Stana, filmăm un clip, stăm patru zile și ne și relaxăm un pic”, a povestit Armin Nicoară, pentru FANATIK.

„Au venit cei de la securitate și ne-au luat, ne-au dus să ne interogheze”

În continuare, ne-a relatat și despre situația delicată cu care s-a confruntat din cauza clipului pe care îl filma. Autoritățile au pus ochii pe el, însă totul a decurs normal, în cele din urmă.

„Am avut câteva probleme la videoclip. Noi am filmat chiar în față la Burj Khalifa, unde nu ai voie să filmezi un videoclip artistic. Poți să filmezi pentru Instagram, dar nu să vii cu instrumentul, să cânți, să pui o melodie și să filmezi cum am filmat noi.

Au venit cei de la securitate și ne-au luat, ne-au dus să ne interogheze, să caute să vedem ce avem în valiză, ce folosim. A fost un pic cu emoții. Am crezut că o să ne șteargă videoclipurile, dar am scăpat cu bine. Am încercat să filmăm pe ascuns, să nu ne prindă să ne facă ceva”, ne-a mai mărturisit Armin Nicoară.