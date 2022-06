Armin Nicoară se însoară în străinătate! Detalii despre nunta plănuită în secret cu Claudia Puican

Armin Nicoară și Claudia Puican nu mai stau pe gânduri! Saxofonistul și interpreta de muzică de petrecere au plănuit căsătoria în mare secret.

Armin Nicoară și Claudia Puican se căsătoresc în Turcia

Departe de ochii curioșilor, cei doi artiști sunt deciși să facă pasul cel mare. Cântăreții au și lansat de curând un videoclip în care vorbesc despre nunta lor, una care se va produce și în realitate.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, Armin Nicoară și Claudia Puican vor face cununia în Turcia. Tot la turci, în Antalya, , așa cum doar ei știu să organizeze.

Inițial, pregătirile ar fi fost făcute pentru Dubai, însă Turcia a fost varianta cea mai potrivită pentru cei doi artiști. Printre invitații de seamă de la nuntă se numără și Georgiana Lobonț, despre care se zvonește că i-ar putea fi chiar nașă de cununie.

De altfel, Armin a postat câteva imagini pe Instastory în care apare alături de Georgiana, pregătind ultimele detalii pentru fastuoasa nuntă. Cununia urmează să aibă loc astăzi sau mâine, iar petrecerea pusă la cale în Antalya se anunță a fi una de zile mari!

Armin a declarat în repetate rânduri că intenționează să ducă relația cât mai departe posibil, ba chiar a spus că își dorește foarte mult și un copil cu aleasa inimii sale.

În luna ianuarie, Armin și-a deschis sufletul pentru FANATIK și a spus că vrea să facă nuntă cu partenera lui. Înainte să ia o decizie atât de importantă, artistul s-a consultat cu duhovnicul său.

S-a sfătuit cu duhovnicul înainte să facă marele pas

Acesta i-a oferit deja inelul de logodnă Claudiei, iar blondinei nu i-a venit să creadă, căci i se părea o glumă.

„Duhovnicul mi-a zis: până nu faci logodna, nu are rost să încerci să faci un copil. Cumva, aștept să fac cununia cu Claudia. Să vedem dacă va fi posibil anul acesta.

Vreau să fac o nuntă mare, să nu fie prea multe restricții, să am invitați mulți care să se bucure alături de noi”, a mărturisit Armin Nicoară la începutul anului pentru FANATIK.

„Noi avem o piesă pentru dansul mirilor. Dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul. Mai ales că noi am filmat într-o biserică.

Am găsit acest moment în fața altarului să-i dau inelul. Ea nu s-a așteptat. A crezut că e vreo glumă de-ale mele. Când a văzut că e serioasă treaba, s-a emoționat”, a declarat de curând Armin