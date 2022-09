Armin Nicoară se însoară, până la urmă! Nuntă în grabă, cu sobor de preoți, la Timișoara, dar fără prea mulți invitați: „Cumva mă încurcă”

După zile bune de tărăgănare, Armin Nicoară și Claudia Puican au decis să facă pasul cel mare! Saxofonistul și iubita sa au zis că nu mai pot amâna mult așteptatul moment, cu toate că recent au fost cât pe ce să anuleze evenimentul din cauza programului mult prea încărcat al amândurora.

Armin Nicoară se însoară la Timișoara: „O să fie ceva restrâns”

FANATIK a aflat chiar de la viitorul mire că nunta va avea loc, în cele din urmă, cu tot tacâmul! Vorbim, practic, despre adevărata nuntă a acestuia, căci porumbeii vor ajunge de data asta la biserică și la primărie!

care a avut loc acum câteva luni, a fost, practic, una de ”încălzire”, aceștia nefiind deocamdată uniți și în acte ori în fața Domnului.

Nunta se va face la Timișoara, iar data stabilită deja este marți, 27 septembrie 2022. Ceremonia va fi una restrânsă, însă Armin plănuiește să facă și o mare petrecere după festinul din Banat, poate chiar în București.

„O să fie oficial nunta, în cele din urmă. Facem și cununie religioasă și civilă. O să fie în jur de 100, 100 și ceva de persoane. O să fie ceva restrâns. Marți, pe la 12, mergem la biserică, unde va fi alături de noi nașa noastră, Roxana Vașniuc. La 13:30 avem programare la primărie. La catedrala ortodoxă vor fi 9 preoți, așa stabilisem”, a declarat Armin Nicoară în exclusivitate pentru FANATIK.

că a fost o perioadă destul de confuză pentru el, mai ales când s-a gândit la nuntă. Mai mult, artistul susține că va avea multe zile obositoare, căci înainte și după nunta de marți are de susținut niște spectacole. Și asta nu e tot! Niciunul dintre viitorii soți nu au costumele. Cât despre verighete, și aici au întâmpinat dificultăți!

„Eu nu am deocamdată costumul de mire”

„Cumva mă încurcă nunta asta, dar o s-o fac în cele din urmă. Dacă mă credeți, eu nu am deocamdată nici costumul de mire. Nici Claudia Puican nu are rochia de mireasă.

M-am gândit inclusiv să port unul din costumele cu care mai merg pe la spectacole, dar cred că voi opta pentru un costum simplu. Nu vreau să mă complic prea mult acum și cu ținutele.

Chiar și verighetele nu erau bune, apoi nu le-am mai găsit. Atunci i-am zis Claudiei că e un semn că ar fi bine să mai stăm, dar uite că o facem”, ne-a mai declarat celebrul artist.

Pentru că totul se face pe repede-înainte, saxofonistul a zis că petrecerea burlacilor ar putea fi una improvizată. Partenerul Claudiei ia în calcul să meargă cu rulota prin țară, iar la party-ul mobil vor primi doar fete. Planul acesta nu este, însă, bătut în cuie. Dacă nu va ieși acest scenariu, Armin ia în calcul să facă o petrecere a burlacilor chiar și după ce va fi deja însurat.

Revenind la nunta din Banat, Armin vrea să aducă o formație din Serbia, însă nu știe dacă apucă să îi aducă pe respectivii cântăreți. Există două nume care vor cânta sigur în fața mirilor și a mesenilor: Puiu Codreanu și Carmen Popovici.