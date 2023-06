Armin Nicoară și Claudia Puican au dat lovitura. Cum arată noua locuință a celor doi. ”E de vis”

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea muzicală. Cei doi se înțeleg de minune, se completează reciproc, iar mai nou, au decis să facă o schimbare benefică în viața lor.

Armin Nicoară și Claudia Puican, primele imagini din noua casă

iar primele imagini au apărut deja pe internet. Artistul a publicat câteva fotografii cu doar o parte din camerele casei, printre care și dormitorul matrimonial.

De asemenea, fanii celor doi au putut vedea o baie, dar și un dressing pe măsură. Toate imaginile au fost spre deliciul fanilor care au rămas uimiți de cât de superbă poate fi casa. La rândul ei, Claudia Puican compară baia cu o cameră ”de vis”.

Având în vedere numeroasele vacanțe de lux în care au fost cei doi, s-ar părea că nicio baie nu i-a impresionat atât de mult. Și se pare că fiecare detaliu a fost atent ales, după cum povestește artistul.

”Mamă, i-am făcut o baie Claudiei, nici nu se aștepta la așa ceva. Totul a fost gândit de mine, stați că vă și arăt. Mamă, cum o să dea soarele aici, zici că ești în vacanță.”, a spus, în glumă, Armin Nicoară, mama lui fiind cea care s-a ocupat aproape în întregime de amenajarea locuinței.

La rândul ei, vedeta a confirmat faptul că de acum o să vrea să revină cât mai repede acasă, oriunde ar pleca. ”Când o să mă duc în vacanță n-o să mai îmi placă, o să vreau să vin acasă.”, a completat Cludia Puican.

Mama artistului s-a ocupat de fiecare detaliu

Și dressingul este un vis deveni realitate pentru ea. Aceasta reușește să își aranjeze hainele după bunul plac, iar Armin Nicoară nu îi va mai sta în cale. Pe de altă parte, artistul recunoaște că mama sa a avut toate aceste idei.

De asemenea, el se bucură că în sfârșit, locuința lor de vis a devenit realitate. Mai rămâne ca cei doi să se bucure de munca depusă. Oricum,

”În sfârșit am ajuns să-mi văd casa la gata. Am ajuns și noi la casa noastră. Deci, noi casa asta am făcut-o prin telefon, am făcut-o prin video call cu mama. A știut maică-mea ce să facă. Să nu te mai prind că fac mizerie prin casă, aici să faci, să-ți pui hainele, machiajele tot ce ai nevoie (n.ed. în dressing)”, a mai spus Armin Nicoară.