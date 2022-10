Armin Nicoară și Claudia Puican au renunțat la luna de miere. Artistul nu știe câți bani a făcut la nuntă: ”Mama a luat plicurile”. Foto exclusiv

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit acum o săptămână, pe 27 septembrie, la Timișoara. Nunta lor, una la care au participat câteva dintre vedetele care s-au anunțat la eveniment, nu a fost însă urmată de vreo lună de miere, așa cum visează mai toți tinerii însurăței.

Motivul pentru care Armin Nicoară și Claudia Puican nu merg în luna de miere: ”Suntem încurcați cu evenimente”

Armin Nicoară a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu îi stă mintea deloc la momente alături de Claudia în luna de miere. ”Nu avem cum să mergem, suntem amândoi încurcați cu evenimente, avem de cântat”, ne-a explicat artistul.

Ba chiar, ne-a mai precizat artistul, a refuzat să meargă alături de Claudia Puican pentru câteva zile în Dubai, la invitația nașei lor de cununie, Georgiana Lobonț. Motivul e legat, de asemenea, de recitalurile pe care le-ar avea de susținut.

”Despre luna de miere nu am plănuit nimic. Să vedem ce fac și nașii, vrem să facem ceva împreună, să mergem toți. Poate mai la iarnă, undeva, o Punta Cana, ceva care să fie însă rapid, că eu tot am evenimente. Și la iarnă am, și nu pot să prea stau, o să fie totul pe grabă.

Și Georgiana m-a chemat în Dubai, dar nu ajung, că ea stă vreo patru sau cinci zile, iar eu am evenimente și nu reușesc. Nu pot să fac niciun plan de acum pentru următoarele câteva luni”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.

Lună de miere – ba, meci de Liga Campionilor, da!

Dacă nu prea are timp de lună de miere sau de câteva zile de vacanță în Dubai, Armin Nicoară nu a putut să refuze un meci de Liga Campionilor. Pasionat de fotbal încă din copilărie, Armin Nicoară și-a cumpărat bilete pentru meciul Inter Milano cu Barcelona din Liga Campionilor, înfruntarea celor două echipe având loc marți, pe 4 octombrie.

De altfel, chiar dezvăluirile lui Armin sunt făcute în timp ce artistul aștepta, cuminte, să decoleze spre Milano. Cântărețul însă, de cum a ajuns la aeroportul din Timișoara, a dat de încurcături cu biletele la avionul care trebuia să îl ducă la Milano, acolo unde are loc meciul de Liga Campionilor.

”Sunt tot felul de încurcături. Adică, noi când am luat biletele nu știu ce s-a întâmplat, iar când am ajuns la aeroport ne-au spus că noi nu avem locuri. Putem să așteptăm, ei ne dau bilete fără locuri și dacă nu vine cineva la avion, ne plasează pe noi. Dacă nu, trebuie să găsească alt zbor. Stau de la 8 dimineața”, ne-a spus, agitat nevoie mare, Armin Nicoară.

Câți bani au scos Armin Nicoară și Claudia Puican la nuntă: ”Nu am niciun minus”

Armin Nicoară și Claudia Puican au petrecut, la nuntă, până dimineața. Invitații, răsfățați cu meniu de lux la un salon de evenimente, au avut însă surpriza ca, în momentul în care se apropiau de mire să îi ofere darul, să fie refuzați.

”La nuntă a fost foarte bine, nu am niciun minus. Adică mi-a ieșit totul cum am vrut și cum totul a fost în scurt timp, . De bani, sincer, nici nu știu.

Eu nu am vrut să iau plicuri, nu am pus căsuța aceea de plicuri. Le-am zis invitaților să se ducă să dea bani mamei mele, că eu nu iau bani în mână, mama a luat plicurile. Și nici nu m-am dus să număr plicurile”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Armin Nicoară.

Artistul ne-a precizat că nu a avut asemenea preocupări și din cauză că el a cheltuit sume foarte mici cu evenimentul pe care l-a organizat în cea mai mare grabă. ”Știi de ce nu știu chestiile astea? Dar ca să fiu sincer, nici nunta nu știu exact cât a costat.

Sala e de-a noastră, deci nu am avut costuri. De aia nici nu știu nimic… Costumul la fel, l-am primit. Ce pot să zic că am plătit? Un rotisor și alte mici lucruri, dar în rest a fost totul așa, cu prieteni. Dar a fost bine la nuntă. ”, a mai spus Armin Nicoară.

Nunta lui Armin, întrerupă de Poliția Locală din Timișoara

a avut loc în Timișoara, acolo unde au ajuns și vedete care le-au fost nași, dar și ați invitați din țară care au vrut să le fie alături celor doi tineri însurăței. Organizată din pripă, cununia lor a început, încă de la primele ore ale dimineții, în curtea casei părinților lui Armin, acolo unde, la un moment dat, s-au strâns peste 60 de persoane.

Armin, pe grabă, a fost și la cununia Roxanei Vașniuc, desfășurată la o biserică din apropierea casei, nașa făcându-și jurămintele în fața Domnului în prezența câtorva apropiați. Apoi, cu toții s-au întors acasă la Armin, iar acolo a început petrecerea, muzica dată tare deranjând câțiva vecini care au depus reclamații la Poliția Locală.

Între timp, pe când Poliția Locală din Timișoara dădea câteva avertismente, Armin și Claudia au îndeplinit obligațiile legale în fața ofițerului de stare civilă și s-au căsătorit pentru ca, mai apoi, printre ploile răzlețe, să petreacă cu cei strânși în curte.

Plecați la Catedrala Metropolitană din Timișoara, acolo unde Armin și Claudia și-au jurat credință veșnică și în fața lui Dumnezeu, nuntașii s-au îndreptat apoi spre o sală de evenimente din orașul de pe Bega, acolo unde s-a încins o petrecere de pomină.