Armin Nicoară și Claudia Puican, griji mari înainte să devină părinți. Cine este vedeta care le-a sărit în ajutor: ”El ne-a făcut cadou”

Armin Nicoară și Claudia Puican se gândesc cu mari emoții la cum se vor descurca în rolul de părinți. Interpreta de muzică de petrecere urmează să nască undeva în prima jumătate a lunii aprilie 2024!

Armin Nicoară și Claudia Puican, ușor nepregătiți de venirea pe lume a copilului lor

Saxofonistul nu știe, deocamdată, cum va face față creșterii copilului pe care l-a așteptat din tot sufletul, căci artistul și Claudia Puican nu vor putea sta prea mult departe de scenă, dat fiind că aveau antamate o serie de evenimente încă dinainte să afle că vor fi părinți.

ADVERTISEMENT

ia în calcul inclusiv posibilitatea să apeleze la o bonă sau să îl ducă pe bebe cu ei, la spectacole, dacă nu vor avea altă soluție.

ne-a mărturisit că încă nu a pregătit nimic pentru venirea pe lume pentru copil. Singurele lucruri pe care le are le-a primit cadou de la Bursucu, în al cărui podcast a vorbit, de curând, despre vestea venirii pe lume a copilului.

ADVERTISEMENT

„Singurele lucruri le-am primit de la Bursucu”

„Termenul ar fi undeva în perioada 4-15 aprilie. Atunci a zis doctorul. Nu știu exact 100%. Locul pe scenă nu o să i-l ia nimeni. Evenimentele au fost luate și nu putem să schimbăm artistul. Oamenii cu evenimentele au și sunat să întrebe ce se va întâmpla. Ea o să aibă la dispoziție două săptămâni până la primul eveniment după ce va naște, dar foarte multe nici nu știu să zic.

Eu acum sunt plecat într-o semi-vacanță, la ski, Claudia e pe acasă, pe la studio. Încă nu am apucat să luăm hăinuțe. Singurele hăinuțe și biberoane, lucruri de care are nevoie copilul, le-am primit de la Bursucu. Am fost la el la un podcast și el ne-a făcut cadou toate cele.

ADVERTISEMENT

O să luăm un pat din ăsta extensibil la noi în cameră, ca să doarmă lângă Claudia. Eu văd acum la cumnată-mea, copilul doarme tot cu ea. Are cameră pentru copil, dar nu prea îl ține acolo. După ce naște Claudia, nu știu dacă apuc să stau două zile cu el full pe acasă, deci e posibil să îl cărăm după noi la evenimente.

Nu știu cum o să fie situația, o să fie greu. Așteptăm să vedem dacă angajăm vreo bonă, vedem cum o fi, nu știm exact. O să ne ia un pic prin surprindere”, a declarat Armin Nicoară, pentru FANATIK, despre cum crede că se va descurca din 15 aprilie încolo, după ce va fi tată.

ADVERTISEMENT

Evenimentele muzicale îi cam încurcă pe artiști: „Nu știu cum o să avem grijă”

În continuare, ne-a mai zis că le va fi foarte greu lui și Claudiei Puican, căci amândoi vor fi plecați la evenimente și vor fi nevoiți să se dedice, în același timp, bebelușului. Armin ne-a mai povestit că o va ajuta pe soție cu tot ce va putea. Claudia se va putea baza pe el chiar și la schimbarea scutecelor.

„Îți dai seama că am emoții, că după ce veneam de la evenimente, două zile nu ne reveneam. Dacă era să fi cântat doar eu și Claudia să fi stat acasă, era mult mai ușor. Dar noi vom fi plecați tot timpul la evenimente, nu știu cum o să avem și grijă, îți dai seama.

O s-o ajut și eu pe Claudia la schimbatul de pamperși, la toate cele… La noi o să fie un pic mai greu, căci nu știu cât o să ne ajute mediul înconjurător cu copilul. Nu tot timpul am avut locații unde să fie totul sigur, dar vom vedea cum va fi”, a adăugat Armin Nicoară, pentru FANATIK.