Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, prima apariție împreună după scandalul divorțului. Cum s-au afișat

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț au fost surprinși împreună la un eveniment. Cei doi soliști, nașă de cununie și fin, s-au afișat unul lângă altul, pentru prima oară, după scandalul divorțului Georgianei Lobonț de soțul său, Rareș Ciciovan.

Cum au fost surprinși Georgiana Lobonț și Armin Nicoară

Armin Nicoară a postat pe pagina sa de facebook o fotografie în care apare alături de Georgiana Lobonț și soția sa, Claudia Puican. Toți trei au filmat în prealabil pentru o petrecere ce va fi difuzată la TV, atunci când românii vor sărbători Paștele.

”S-au unit puterile si ne-au crescut forțele. Dumincă de Pasti ne vedem pe Antena Stars sa facem show”, a scris Armin Nicoară în dreptul imaginii. Mulți fani au fost uimiți să o vadă pe Georgiana Lobonț lângă Armin, deoarece acesta a fost blamat de faptul că a vrut să destrame căsnicia nașei sale.

Armin s-a ales cu reproșuri, mai exact, după ce într-un clip video el i-a ”furat” un sărut pe obraz Georgianei Lobonț. Imaginile au făcut înconjurul internetului chiar când soțul artistei a anunțat divorțul, despre care se zvonește că a fost o strategie de marketing.

Totul s-a întâmplat la începutul anului, în luna ianuarie, iar odată ce a observat amploarea clipului video cu sărutul pe obraz ”furat” nașei lui, Armin Nicoară a ieșit în spațiul public și a spus că nu are nicio implicare în despărțirea părinților lui spirituali. Ulterior, Georgiana Lobonț s-ar fi supărat pe saxofonist din cauză că a ales să facă declarații publice despre presupusul divorț.

Acum, la aproape trei luni de la această dilemă legată de divorț, fanii s-au bucurat să-i vadă din nou împreună pe Georgiana Lobonț și Armin Nicoară. ”Felicitări! Foarte frumoși, artiști adevărați… Era prea urât să nu vorbiți unii cu alții… Vă pup, frumoșilor. La cât mai multe evenimente împreună!”, „Felicitări! Ce frumos că sunteți împreună”, „Oooo, v-ați împăcat!! Ți-a venit mintea la cap.”, sunt o parte dintre reacțiile admiratorilor, informează

Divorțul Georgianei Lobonț de soț, strategie de marketing?

”Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot! Gata, un nou început pentru fiecare și cam asta-i tot!”, scria Rareș Ciciovan pe rețelele de socializare, în ianuarie.

Întrebat atunci cum a primit Georgiana Lobonț vestea despărțirii, Rareș Ciciovan a mai adăugat: ”Nu știu sunați să întrebați să vă răspundă, nu știu. Am făcut doi copii, sunt frumoși, sunt deștepți, seamănă cu mine, Ce să zic?”.

După acest episod, . Dimpotrivă, la câteva zile după textul scris de soțul ei, artista a anunțat lansarea noii sale piese cu fina Claudia Puican. Videoclipul melodiei este filmat în Maldive.

Georgiana Lobonț, Armin Nicoară și Claudia Puican sunt unii dintre cei mai ascultați artiști de muzică de petrecere, din țară, în momentul de față. Piesele lor ajung mai tot timpul în trending, pe youtube, datorită milioanelor de vizualizări.