Armin Nicoară și Roxana Vașniuc, anunț de ultimă oră. ”Dacă am făcut 2 în 1 nunta, o să facem și botezul”

Pe data de 27 septembrie, Armin Nicoară și Claudia Puican și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, după o relație presărate cu bune și rele. Buna lor prietenă, Roxana Vașniuc, s-a căsătorit religios în aceeași zi pentru a le putea fi părinți spirituali. Cele două cupluri au petrecut împreună într-o locație exclusivistă din Timișoara.

Armin Nicoară și Roxana Vașniuc, nuntă și botez în aceeași zi

Roxana Vașniuc și soțul ei, Ionuț Lorin, părinții unei fetițe de 7 ani, Rose-Marie, vor să își mărească familia. Blondina, o persoană foarte organizată, .

Din acest motiv, vedeta deja se gândește la botez, care, spune ea, va fi la anul. Și, declară pentru FANATIK că și botezul va fi tot doi în unu.

”Noi am făcut dublu eveniment atunci, am fost și miri și nași în aceeași zi. Am făcut cununia ca să îl pot cununa la rândul meu pe Armin și din cauza asta nu am apucat să mai facem și petrecere. Noi am făcut o mini-petrecere când am făcut cununia civilă. Dar ne gândim să facem asta la anul. Am vorbit cu Armin, dacă am făcut nunta odată, să facem și botezul. Noi am organizat totul în doar trei săptămâni pentru că își doresc foarte mult un copil. Ei vor să vină copilul și să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă am făcut doi în unu nunta, o să facem și botezul”, ne-a relatat Roxana Vașniuc.

Armin Nicoară: ”Vrem să devenim cât de curând părinți”

Contactat de FANATIK, Armin Nicoară a explicat că este nerăbdător să devină tată alături de Claudia Puican. ”Nu, nici gând acum. Trebuie să așteptăm. Poate după Paște. Totul trebuie calculat la noi. Ea dacă rămâne acum însărcinată o să prindă luna a opta, a noua atunci spre august când suntem full de evenimente. Noi toată luna asta nu am fost deloc acasă. După Paște dacă ar fi, ar fi mai ok. Dar acum nici nu avem timp și pe oboseală nici nu este ok. Vom merge în Franța pentru anumite tratamente. Nu știu exact când va fi, dar oricum vrem să devenim cât de curând părinți”, ne-a explicat celebrul cântăreț de muzică de petrecere care s-a căsătorit de curând cu frumoasa Claudia.

Roxana Vașniuc: ”Unde mănâncă trei guri, mănâncă și a patra”

La rândul ei, Roxana se raportează și ea la partea profesională atunci când vine vorba de copil, cu atât mai mult cu cât, în prezent, vedeta de la Acces Direct se află pe o pantă ascendentă. Blondina nu se teme că nu va avea cum să se descurce financiar cu un al doilea copil, pentru că, spune ea, unde mănâncă trei guri, mai mănâncă și a patra. Problema vine atunci când micul om are nevoie zilnic de cineva care să îl îngrijească.

”Unde mănâncă trei guri, mănâncă și a patra. Nu este o problemă. Dar mă sperie faptul că nu am ajutor și chiar am o perioadă bună profesional… Acesta ar fi singurul lucru care m-ar dezavantaja. Chiar nu are cine să mă ajute, iar să aduc pe cineva în casă îmi este foarte greu. Găsești oameni de încredere foarte greu. Am încercat cu o filipineză, la un moment dat, nu am reușit.

Părinții mei sunt la Botoșani. Părinții lui mai stau cu Rose când e nevoie, dar cu un bebeluș atât de mic este nevoie de cineva care să fie tot timpul. Necesită o altfel de atenție.” a mărturisit, pentru FANATIK, vedeta de la Antena 1.

Ce relație are Roxana Vașniuc cu soacra: ”Dragoste cu de-a sila nu se poate”

Și, dacă tot am ajuns la capitolul soacră nu puteam rata ocazia să aflăm în ce relație este fosta prezentatoare de la Antena 1 cu mama soțului. Roxana Vașniuc spune că părinții partenerului ei, Ionuț, nu intervin în relația lor și nu și-au dat cu părerea nici măcar când au fost la un pas de despărțire.

”Nu am avut niciodată o problemă cu soacra. Sunt genul de părinți care nu se bagă în alegerile noastre, indiferent că sunt bune sau mai puțin bune. Ne lasă să ne dăm cu capul de pereți dacă e ceva. Dar îți dai seama că vin cu un sfat, cu o părere, dar nu s-au băgat niciodată nici dacă eram supărați unul pe celălalt. Ne-a lăsat pe noi să ne rezolvăm lucrurile cum am știut. Înceară fiecare cu câte o părere la un moment dat, dar… dragoste cu de-a sila nu se poate. Ne-a lăsat pe noi să ne gândim, s facem ce e mai bine pentru noi”, a destăinuit Roxana Vașniuc.

Vedeta Antenei recunoaște că este o mamă exigentă: ”Bunicii o răsfață”

Vedeta de la Antena 1 ne mărturisește că este exigentă cu fiica ei. “De aceea Rose mereu vrea să stea la bunici, pentru că o răsfață mai tare decât reușim noi. Eu sunt și mai exigentă cu ea. Încerc să o cresc frumos și sănătos și să nu o alint prea mult pentru că bunicii o răsfață, soțul și el, iar eu încerc să îi mai impun niște limite”, spune blondina.

De asemenea, Roxana Vașniuc recunoaște că momentan este ușor să îi facă față celei mici de când a început clasa I-a, asta pentru că, după orele din sistemul de stat, merge în privat la after-school, unde face temele. În privința programului, spune că orarul flexibil pe care îl au la job, atât ea, cât și soțul, le permite să se poată ocupa îndeaproape de ea.

”Este clasa I. Momentan este ușor. Nu am ales o școală privată, am ales o școală care să fie aproape de noi. Învățătoarea ei a fost și a lui Ionuț. Sunt extrem de mulțumită și se văd progresele. Momentan cred că este o decizie bună. După școală merge și la un after, privat de această dată.

Soțul meu lucrează la primăria de unde locuim. Ne împărțim. Avem un program flexibil atât eu, cât și el. Iar în caz că nu reușim niciunul dintre noi, merge bunica. Nu e o problemă. Chiar reușim să ne împărțim. Acum copilul a crescut. Este mai simplu”, a conchis fosta prezentatoare pentru FANATIK.