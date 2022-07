Armin Nicoară, ținut sub papuc de Claudia Puican după nunta din Turcia: „De acum, tot ce produc merge la ea”

Chiar dacă a fost vorba mai mult de o nuntă simbolică, întrucât Armin și Claudia nu au ajuns la ofițerul de stare civilă și nici în fața preotului, viața cântărețului s-a schimbat deja destul de mult.

Armin Nicoară, reguli noi în relație după nunta cu Claudia Puican

Claudia îl ține în ”restricții” pe partenerul ei de viață, iar printre regulile pe care Armin Nicoară trebuie să le respecte ca să nu o supere pe viitoarea soție se numără și cele privind gestionarea finanțelor.

Mai în glumă, mai în serios, Armin a povestit pentru FANATIK ce are și nu are voie să facă după petrecerea nunții dată în Antalya. Artistul spune că nu mai are voie să iasă în oraș cu prietenii după ora 22:00 și că de acum banii sunt ținuți la comun. Ba mai mult, ne-a spus el râzând, tot ce produce artistul se va duce de acum în portofelul blondinei.

„Nu mai am voie să plec de acasă după ora 22:00. Nu mai am voie să merg în oraș cu prietenii, să stau prea mult la terase. Gata, de acum sunt doar al ei!

Claudia m-a anunțat imediat după nuntă că, de acum, tot ce produc merge la ea. De acum banii vor fi la comun. Până acum cu veniturile… fiecare era cu banii lui, fiecare avea bugetul lui”, a declarat Armin Nicoară, pentru FANATIK.

nu se gândește deocamdată la luna de miere, asta deoarece a tot fost în vacanțe cu Claudia. Muzicianul susține că pentru el au existat deja mai multe luni de miere, căci a colindat lumea cu aleasa inimii sale. Printre destinațiile în care acesta a fost deja cu Claudia se numără Zanzibar și Punta Cana, Mexic.

Nunta organizată de Armin Nicoară în Turcia a fost una improvizată pe ultima sută de metri. Cea care s-a ocupat, de fapt, de întregul festin a fost mama interpretului de muzică de petrecere.

O organizare cu peripeții

Viitoarea soacră a Claudiei Puican a pus la cale totul, . Primul impediment de care s-a lovit a fost limba. Cei de la hotelul din Antalya unde a avut loc petrecerea nu cunoșteau foarte bine limba engleză, iar de aici au pornit tot felul de contraziceri.

Norocul lui Armin a fost legătura cu o prietenă care știe turcă. Respectiva amică a reușit să le explice celor de la hotel ce își doresc mirii, de la muzica tradițională până la bucatele puse pe masă.

„Eu nu am organizat nimic. În totalitate s-a ocupat maică-mea. Fata care făcea meniurile la hotelul unde s-a ținut petrecerea nu știa engleză, numai turcă. Am avut noroc cu o prietenă de familie. La hotel nu acceptau să merg eu să îmi organizez evenimentele. Ei credeau că suntem neamuri cu ei din Turcia… Așa am reușit să grăbim un pic organizarea”, ne-a spus, de curând, Armin Nicoară.