Arnold Garita (29 de ani) era dorit de Gigi Becali la FCSB, însă ceea ce părea că va fi un transfer iminent s-a transformat într-un eșec de zile mari, atât pentru club, cât și pentru jucător.

Armold Garita a răbufnit și i-a răspuns dur lui Gigi Becali: „Nu am fost de acord cu asta. Simt că FCSB nu mă vrea”. Ce spune despre accidentarea de la genunchi

doar dacă acesta va trece un examen medical programat în ziua de marți, 16 iulie. Doar că atacantul din Cameroon nu s-a prezentat și Gigi Becali a anunțat că transferul e ca și picat.

FANATIK a stat de vorbă cu Arnold Garita, jucător liber de contract, care a declarat că nu e de acord cu declarațiile lui Gigi Becali și a explicat care este, de fapt, situația sa.

„Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul.

Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea”, a declarat Arnold Garita pentru FANATIK.

Întrebat dacă are ceva de ascuns de nu a acceptat să facă testele medicale, Arnold Garita a răspuns: „Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”.

, când apăruse pentru prima dată interesul lui Gigi Becali, tocmai din cauza acestor probleme pe care atacantul le-ar avea la genunchi.

Gigi Becali nu vrea să mai audă de Garita!

Când a văzut că Arnold Garita nu s-a prezentat la examenul medical de marți, Gigi Becali s-a enervat și a dat ordin angajaților săi să stopeze orice tentativă de transfer cu atacantul camerunez.

„Garita îmi plăcea dintotdeauna. Tot așa am auzit niște zvonuri. El a semnat, e la noi. Trebuia să vină luni, marți la vizita medicală și nu a venit, atunci i-am dat telefon impresarului și i-am zis să nu mai vină.

Aici nu ne jucăm, FCSB e club serios! Nu știu de ce n-a venit, nu mă interesează. Garita, la revedere. Lui Meme nu-i place de Garita”, a spus Gigi Becali, la .

600.000 de euro e cota de piață a lui Garita, potrivit Transfermarkt

40 de meciuri a jucat Garita pentru FC Argeș, singurul său club la care a evoluat în România, și a marcat 14 goluri