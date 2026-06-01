Arne Slot a rupt tăcerea după demiterea de la Liverpool! Fanii au rămas fără cuvinte

Aventura lui Arne Slot pe banca lui Liverpool s-a încheiat. Deși în primul său sezon a câștigat titlul în Premier League, al doilea an la cârma echipei de pe Anfield a fost unul extrem de complicat, iar conducerea clubului a decis să îl demită. Antrenorul olandez a mulțumit pentru tot sprijinul primit prin intermediul unei scrisori.

Arne Slot, scrisoare emoționantă după plecarea de pe Anfiled

În primul său sezon în Premier League, Arne Slot a depășit toate așteptările. Liverpool a reușit să câștige titlul fără să facă investiții masive. Antrenorul olandez a fost lăudat pentru modul în care a preluat echipa de la Jurgen Klopp.

În vara trecută, „cormoranii” au investit 590 de milioane de euro în transferuri, însă rezultatele au fost mult sub așteptări. Clubul de pe Anfield nu a reușit să câștige niciun trofeu, iar pe 30 mai Arne Slot a fost demis.

La două zile după plecarea de la Liverpool, Slot a transmis o scrisoare emoționantă în care le-a mulțumit jucătorilor, conducerii și fanilor pentru tot sprijinul primit în și a precizat că experiența trăită acolo a fost una extraordinară.

Mesajul integral al lui Arne Slot după plecarea de la Liverpool:

„Ieși de sub acea emblemă faimoasă din tunelul de pe Anfield și simți un amestec de emoții. Responsabilitate, desigur. Față de marea istorie a acestui club. Așteptări, în mod firesc. Pentru a onora moștenirea care, timp de 134 de ani, a făcut din Liverpool FC unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul mondial. Și determinare. De a concura. De a câștiga. De a aduce succesul unui public de pe Anfield atât de renumit pe întreaga planetă. Faptul că toate aceste emoții aveau să culmineze cu un titlu în Premier League după doar 12 luni a fost mai mult decât special. Nu a fost doar un trofeu, ci o recompensă pentru munca grea, sacrificiul și devotamentul demonstrate de atât de mulți oameni din cadrul clubului.

Totul a fost cu atât mai semnificativ cu cât ați putut să vă bucurați de asta alături de noi. Cântând cântecele noastre, făcând galerie la goluri. Iar în ziua în care am ridicat trofeul, ați fost acolo. Umplând străzile din afara stadionului, ocupând anticipat Anfieldul.

După ce o mare parte din aceste lucruri v-a fost luată în 2020, nu am uitat nicio clipă cât de mult a contat faptul că ați făcut parte din tot. Faptul că v-am văzut adunați cu sutele de mii pe străzile din Liverpool pentru sărbătorirea titlului nu a făcut decât să întărească această idee. Ceea ce a urmat pe Water Street mai târziu în acea zi a fost șocant, iar gândurile mele rămân alături de toți cei afectați. Am fost privilegiat să fiu martor direct la spiritul vostru de compasiune și unitate. Este un spirit care a ajutat acest oraș să treacă prin momente dificile și în trecut, și unul care sper că va ajuta la aducerea dreptății și a tragerii la răspundere pentru care atât de mulți au militat timp de mulți ani.

Faptul că la doar câteva săptămâni după ce am sărbătorit împreună aveam să-l pierdem pe Diogo este de nedescris. Mai presus de orice, vreau să-mi amintesc de un coleg de echipă, un prieten și o ființă umană incredibilă, care a atins viețile a mii dintre voi de fiecare dată când a purtat emblema faimoasă a acestui club. În unul dintre cele mai dificile momente cu care s-a confruntat acest club, dragostea, compasiunea și sprijinul arătate de familia Liverpool au fost extraordinare. Pe măsură ce părăsesc acest club, ar fi o neglijență din partea mea să nu spun că modul în care l-ați onorat pe Diogo și ați fost uniți în memoria lui va rămâne cu mine pentru totdeauna.

Legătura pe care o împărtășim depășește fotbalul, depășește nopțile europene sub luminile de pe Anfield sau sunetul imnului «You’ll Never Walk Alone» cântat de la peluza The Kop. M-ați făcut să mă simt binevenit încă de la început și m-ați ajutat pe acest drum. Este un lucru pe care îl prețuiesc enorm. Desigur, este important să vă spun vă mulțumesc. Jucătorilor care au purtat blazonul cu mândrie în timp ce au reprezentat acest club în întreaga lume. Personalului – nu doar celor de pe terenul de antrenament – ci și celor din culise, fie că se ocupă de întreținerea gazonului pe Anfield, fie că lucrează la cantina de la baza de pregătire.

Conducerii clubului și patronatului pentru încrederea și direcția oferite. Legendelor care m-au susținut și mi-au insuflat importanța filozofiei «The Liverpool Way». A fost o plăcere să lucrez cu voi toți. Al 20-lea titlu de campioană al lui Liverpool ne aparține tuturor și va rămâne un capitol important în istoria sa. Pentru asta ar trebui să fim cu toții mândri. Acest club se va ghida întotdeauna după cele mai mari trofee. Așa și trebuie să fie. Dar plec, de asemenea, știind că acest club este exact acolo unde îi este locul: printre elitele Europei. Asigurarea prezenței în Champions League a fost o responsabilitate importantă, una care garantează că Liverpool poate continua să concureze la cel mai înalt nivel în sezonul următor și dincolo de el.

Plec cu o încredere deplină în ceea ce urmează. Jucătorii care au dat atât de mult pentru acest club, care i-au respectat valorile și au ajutat la crearea atâtor momente de neuitat, au pus baze care vor dăinui. În același timp, o nouă generație se afirmă, gata să-și scrie propria poveste și să îmbrățișeze responsabilitatea care vine odată cu purtarea acestui tricou. Schimbarea face parte din fotbal, dar știu că acest club va continua să își facă oamenii mândri. Când am stat pentru prima dată sub acea emblemă din tunelul de pe Anfield, am știut ce pretinde acest club. Plec știind că nu am încetat niciodată să luptăm pentru asta. Arne”, a fost mesajul olandezului.