Arne Slot a uimit pe toată lumea după ce Liverpool a învins-o pe Inter dintr-o lovitură de pedeapsă: „Dacă și acela e penalty…”

Meciul dintre Inter și Liverpool se îndrepta spre o remiză albă, deși „cormoranii” au avut un joc mai bun decât al elevilor lui Cristi Chivu. Formația britanică a beneficiat de un penalty în ultimele minute de joc, iar Arne Slot a șocat pe toată lumea cu declarațiile sale de la final.

Arne Slot a fost corect după Inter – Liverpool 0-1: „Dacă și acela e penalty..”

După ce a obținut 4 victorii în primele 4 etape, Cristi Chivu a întâmpinat și primele probleme în Champions League cu Inter Milano. După ce în runda a 5-a a fost învins de Diego Simeone și Atletico Madrid, acum echipa sa a cedat și în fața lui Liverpool.

„Cormoranii” au înscris prin Konate în prima repriză, însă golul a fost anulat pentru un henț, iar scorul a rămas 0-0 până spre finalul partidei. acordată în urma unei trageri ușoare a lui Bastoni asupra lui Florian Wirtz. Szoboszlai a transformat, iar scorul final a fost 0-1, însă Arne Slot s-a ferit de penibil la finalul partidei recunoscând că, în Premier League, așa ceva nu ar fi fost niciodată penalty.

„Ni s-a acordat un penalty. Dacă și acela a fost penalty… cred că am fi putut avea 10 în acest an. În Premier League, nu ar fi fost acordat. Mai degrabă acel gol anulat a fost valabil. De atâtea ori în acest an deciziile arbitrilor au fost împotriva noastră.

O altă ocazie în care jucătorii au dat dovadă de o mentalitate extraordinară. Era foarte important să obținem un rezultat, aveam nevoie de puncte. Știam că va fi dificil aici, ei au fost foarte puternici pe acest stadion, mai ales în Liga Campionilor”, a spus Arne Slot la finalul partidei.

Ce a spus Cristi Chivu despre deciziile de arbitraj din Inter – Liverpool

Inter și-a asigurat participarea cel puțin în play-off prin cele patru victorii din primele patru etape, însă acum se luptă pentru un loc în primele opt. Dacă în prima jumătate a acestei faze a întâlnit echipe accesibile, în cea de-a doua Cristi Chivu are de dat teste dificile.

După ce a înfruntat deja Atletico Madrid și Liverpool, Inter va mai trebui să se lupte cu Arsenal și Borussia Dortmund. În meciul de pe „Giuseppe Meazza” contra „cormoranilor”, nerazzurri puteau obține un punct, însă decizia controversată a arbitrului de a dicta penalty la o tragere ușoară le-a luat această șansă. Cristi Chivu nu a vrut să comenteze prea mult arbitrajul, însă a lăsat de înțeles că formația sa a fost neîndreptățită:

„Nu comentez prea mult despre deciziile arbitrajului. Arbitrul a interpretat bine în meci acea fază din finalul partidei, apoi vine VAR-ul care intervine, iar când face asta trebuie să înțeleagă dinamica. Trebuie să acceptăm decizia arbitrului, trebuie să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim la cum să fim mai buni”, a spus antrenorul român.

Mohamed Salah, pe picior de plecare de la FC Liverpool

Inter nu a profitat de situația complicată de la FC Liverpool. După ce a câștigat la pas Premier League în sezonul precedent, în acest an „cormoranii” nu sunt în cea mai bună formă. Transferurile aduse pe sute de milioane de euro întârzie să confirme, iar jucătorii ce străluceau în stagiunea precedentă sunt de nerecunoscut.

Printre ei se numără chiar unul dintre liderii echipei: Mohamed Salah. După un sezon în care a condus atacul lui Liverpool, egipteanul nu se mai regăsește în culorile clubului și se află într-o situație extrem de tensionată cu Arne Slot, care refuză să-l mai titularizeze. În meciul de pe San Siro,