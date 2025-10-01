Arne Slot, atacat de presa britanică după Galatasaray – Liverpool 1-0! Ce decizie i s-a imputat și cum a reacționat tehnicianul

După un start de sezon cu mai multe victorii dramatice, Liverpool a înregistrat două eșecuri consecutive în ultimele partide, 1-2 contra lui Crystal Palace în campionat și . Presa britanică a criticat o decizie luată de Arne Slot, iar tehnicianul a replicat.

Arne Slot, criticat după Galatasaray – Liverpool 1-0

Antrenorul batav a ales să nu îl titularizeze pe Mohamed Salah în meciul cu Galatasaray, iar decizia nu s-a dovedit a fi una inspirată, deoarece Liverpool a pierdut cu 0-1 la Istanbul, după un gol marcat din penalty de Victor Osimhen. Egipteanul a intrat pe teren în minutul 62, dar nu a avut un impact decisiv, iar jurnaliștii britanici au scos în evidență greșeala tehnicianului, pe care l-au blamat pentru eșecul suferit.

„Decizia majoră a lui Arne Slot în privința lui Salah s-a întors împotriva lui Liverpool, care a pierdut cu Galatasaray”, au titrat cei de la , care au notat următoarele: „Decizia lui Slot de a-l lăsa pe Salah pe bancă și de a-l juca pe Jeremie Frimpong într-un rol mai avansat nu s-a dovedit a fi inspirată. Galatasaray a avut multe acțiuni în banda dreaptă și nu a fost o surpriză când Salah și alți jucători, printre care și Isak, au intrat după o oră de joc”.

„În cel mai intimidant mediu posibil, chiar și siguranța l-a părăsit pe Arne Slot. Au fost situații în care deciziile sale au părut a fi impecabile, dar încercarea sa de a odihni și de a face rotații a eșuat, iar Liverpool a fost dezorganizată. A avut o bancă plină de vedete, dar surpriza de a nu-l titulariza pe Mohamed Salah s-a întors împotriva lui, la fel ca folosirea lui Dominik Szoboszlai ca fundaș dreapta. Acesta a fost chinuit de Bariș Yilmaz și a comis faultul care a dus la penalty”, au transmis cei de la .

Arne Slot a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Mohamed Salah

Arne Slot a declarat la final că a făcut modificări în primul 11 pentru a proteja jucătorii, în special în perspectiva meciului cu Chelsea din Premier League, care se va disputa sâmbătă pe Stamford Bridge. „Avem multe meciuri în următoarea perioadă, urmează unul foarte important, trebuie să ne folosim de lot.

A folosi nu înseamnă doar de la începutul meciului. Jucătorii pot intra și de pe bancă. În multe meciuri pe care le-am disputat, jucătorii au avut un impact după ce au venit de pe bancă”, a declarat tehnicianul batav, conform .

Care a fost ultimul meci de Champions League în care Mohamed Salah a intrat de pe bancă

Ultima partidă de UEFA Champions League în care a fost introdus pe parcursul jocului a fost cea dintre Liverpool și Rangers, din octombrie 2022. Atunci, egipteanul a intrat în minutul 68, la scorul de 3-1 pentru „cormorani” și a înscris de trei ori într-un interval de doar 6 minute și 12 secunde, stabilind un nou record pentru cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor. Scorul final al întâlnirii a fost 7-1.

Ianis Hagi evolua în acel moment pentru Rangers, însă a ratat partida din cauza unei accidentări. Pe banca formației din Scoția se afla Giovanni van Bronckhorst, care actualmente este secundul lui Arne Slot la Liverpool. „Au vorbit despre acel meci, în care Mo a marcat de trei ori după ce a intrat de pe bancă împotriva lui Rangers. Actualul meu secund, Gio, era antrenor la Rangers. Au vorbit deja despre asta”, a afirmat Arne Slot pentru sursa menționată.