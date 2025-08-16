Arne Slot, declarație emoționantă după Liverpool – Bournemouth: „La 2-2, aș fi vrut să îl introduc pe Diogo Jota”

Liverpool a debutat în noul sezon din Premier League cu un succes, 4-2 contra lui Bournemouth. A fost primul meci oficial disputat pe Anfield după , iar . La final, antrenorul Arne Slot a vorbit despre acest aspect.

ADVERTISEMENT

Arne Slot, declarație emoționantă despre Diogo Jota

Liverpool a condus-o pe Bournemouth cu 2-0, după reușitele semnate de Ekitike și Gakpo, însă oaspeții au revenit prin „dubla” lui Semenyo. „Cormoranii” au revenit în avantaj în minutul 88, prin Federico Chiesa, iar Mohamed Salah a închis tabela în prelungiri.

La final, antrenorul Arne Slot a afirmat că ar fi dorit să îl introducă în teren pe Diogo Jota în momentul în care Bournemouth a egalat. „În mod normal, la 2-2, știți la ce jucător aș fi dorit să apelez. Mi-aș fi dorit să îl introduc pe Diogo Jota, dar nu am putut, din motive teribile.

ADVERTISEMENT

Dar fanii și jucătorii au reușit să facă ceea ce el a făcut de multe ori în trecut. Omagiul pentru Diogo a fost puternic și impresionant. Modul în care fanii noștri au reacționat a fost atât de special”, a afirmat tehnicianul după meci pentru .

Mohamed Salah, în lacrimi la finalul meciului cu Bournemouth

Când a înscris golul de 4-2, Mohamed Salah a sărbătorit în modul în care o făcea Diogo Jota, iar după ultimul fluier, starul egiptean i-a aplaudat pe fanii care cântau în continuare în memoria portughezului.

ADVERTISEMENT

Momentul l-a afectat puternic pe Salah, care a început să plângă pe gazon, în drum spre vestiare. „Cred că Mo, după meci, a simțit cât de special a fost. Și el a fost foarte emoționat, pentru că știam cu toții că familia lui Diogo era aici: soția lui, copiii lui.

ADVERTISEMENT

Pentru ei, poate a fost ceva special să audă cât de iubit este el aici”, a declarat Arne Slot pentru sursa menționată. Victoria cu Bournemouth a fost prima obținută de Liverpool în acest sezon. .