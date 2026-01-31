Sport

Arne Slot, ultimatum pentru jucătorii săi înainte de Liverpool – Newcastle: „Nu ne putem permite nicio greșeală! Am făcut deja prea multe!”

Liverpool înfruntă Newcastle în etapa cu numărul 24 din Premier League. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat antrenorul „cormoranilor” înaintea meciului de maximă importanță pentru echipa lui.
Mihai Dragomir
31.01.2026 | 13:48
Arne Slot ultimatum pentru jucatorii sai inainte de Liverpool Newcastle Nu ne putem permite nicio greseala Am facut deja prea multe
Arne Slot și-a avertizat jucătorii înaintea meciului cu Newcastle. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O nouă etapă de poveste în Premier League. Prima zi din runda cu numărul 24 are parte de un meci pe cinste: Liverpool – Newcastle. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Arne Slot înaintea confruntării de pe Anfield.

Arne Slot își avertizează jucătorii înainte de Liverpool – Newcastle

Liverpool a fost echipa care a dominat sezonul trecut de Premier League, câștigând un nou titlu de campioană. Clubul de tradiție a dezamăgit însă în prima parte a acestui sezon, ieșind din top 3 în clasament și pierzând anumite meciuri importante, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Calificați însă direct în optimile Champions League, „cormoranii” se pot concentra acum din plin pe meciurile din campionat. Prima adversară ieșită în calea campioanei en-titre este Newcastle, cu care joacă vineri, 31 ianuarie, de la ora 22:00 în etapa 24 din Premier League.

Arne Slot a vorbit înaintea confruntării. Antrenorul olandez și-a avertizat jucătorii că, după rezultatele slabe de până acum, echipa lui nu își mai permite alți pași greșiți.

„Deja consideram că fiecare perioadă era crucială. Acest lucru nu s-a schimbat. Cu cât te apropii mai mult de final, cu atât ai mai puține șanse să faci o greșeală. Acum suntem într-o poziție în care nu ne putem permite nicio greșeală, am făcut deja prea multe.

Am primit goluri în ultimul minut, ceea ce nu reflectă deloc performanța noastră. Nu mai avem prea mult loc de greșeli. Fiecare meci este crucial, dar poziția în care ne aflăm acum face ca fiecare meci să fie și mai crucial. Asta vrem să realizăm [locul patru].

Am experimentat cât de greu este să joci împotriva lui Newcastle. Este întotdeauna o competiție dificilă, dar și pentru ei. Un meci acasă, pe Anfield, este întotdeauna ceva de așteptat cu nerăbdare”, a spus tehnicianul batav, citat de SkySports.

Ultimele rezultate directe între Liverpool și Newcastle în Premier League

Meciurile dintre Liverpool și Newcastle au fost mereu spectaculoase și au oferit goluri senzaționale. „Coțofenele” au învins Liverpool în finala Cupei Ligii din sezonul trecut cu 2-1, însă tot „cormoranii” stau mai bine atunci când vine vorba de meciurile directe din campionat:

  • Newcastle – Liverpool 2-3 (25 august 2025)
  • Liverpool – Newcastle 2-0 (26 februarie 2025)
  • Newcastle – Liverpool 3-3 (4 decembrie 2024)
  • Liverpool – Newcastle 4-2 (1 aprilie 2024)
  • Newcastle – Liverpool 1-2 (27 august 2023)

 

  • 36 de puncte are Liverpool înaintea meciului
  • 33 de puncte are Newcastle înaintea partidei de pe Anfield
