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„Arnold, Arnold!” Patroana milionară i-a trimis pupici lui Garita! Viitorul jucător al FCSB și-a lăsat partenera cu ochii-n soare: „Să știi că o iubesc”. Video exclusiv

Arnold Garita a fost prezent în Giulești la meciul Hapoel Beer-Sheva - Sabah Baku din play-off-ul Champions League! S-a întâlnit acolo cu patroana milionară din fotbal.
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2026 | 00:31
Arnold Arnold Patroana milionara ia trimis pupici lui Garita Viitorul jucator al FCSB sia lasat partenera cu ochiin soare Sa stii ca o iubesc Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
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Arnold Garita a avut parte de o surpriză la meciul de Champions League de pe Giulești. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.
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Arnold Garita (31 de ani), noul fotbalist de la FCSB, a fost prezent miercuri seară, alături de iubita lui, pe stadionul din Giulești pentru a vedea meciul Hapoel Beer-Sheva – Sabah Baku, turul play-off-ului din UEFA Champions League. După ce a plecat din România, de la FC Argeș, și înainte de a ajunge în China, de unde a revenit acum în SuperLiga, atacantul camerunez a jucat la un moment dat pentru echipa din Israel.

Alona Barkat i-a trimis pupici lui Arnold Garita! Cei doi s-au îmbrățișat pe Giulești

După Ofri Arad, Alona Barkat, patroana lui Hapoel Beer Sheva, care are o avere estimată la 150 de milioane de dolari, s-a salutat cu Arnold Garita, viitorul atacant al celor de la FCSB. În vârstă de 31 de ani, Garita a fost jucătorul israelienilor în perioada august 2024 – ianuarie 2026. În primă fază, Alona Barkat i-a trimis pupici lui Garita, care fără să stea pe gânduri a sărit peste scaune pentru a o îmbrățișa pe prima femeie care deține o echipă de fotbal în Israel.

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În tot acest timp, partenera lui Arnold Garita a rămas pe loc și a urmărit momentele cu cei doi câteva rânduri mai jos. În exclusivitate pentru FANATIK, Garita a vorbit despre momentul petrecut în tribunele arenei din Giulești alături de Alona Barkat. „Am fost foarte, foarte fericit să-i văd pe băieți jucând. 

Am primit și un tricou. (n.r. al lui Javon East) Da, da, a avut una dintre cele mai bune prestații. Dar e posibil, știi… aș fi putut lua tricouri de la o echipă întreagă (râde), dar am luat doar unul, pentru că am vrut tricoul de la cel care a marcat.

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Să știi că o iubesc pe Alona. Îmi plac foarte mult acești oameni, sunt foarte fericit să o văd. Alona este o persoană foarte, foarte bună. De aceea am o relație bună cu oamenii din club, cu președintele, și sunt foarte, foarte fericit să o văd astăzi. Au câștigat cu 2-1 cei de la Beer Sheva, dar știi cum e fotbalul. Uneori, dacă câștigi… Da, da. Au jucători buni, jucători rapizi, dar și noi avem jucători buni. Poate în următorul meci, la Sabah, e posibil să câștigăm. Dacă nu primești goluri, câștigi! E simplu. Voi veni la fiecare meci dacă se califică. Cu siguranță vin.

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Cu Beer Sheva țin! Iubesc acest club, am avut o experiență foarte, foarte bună la Beer Sheva, o experiență excelentă cu suporterii. Sunt foarte fericit să o văd pe Beer Sheva astăzi, pentru că iubesc mult acest club. Sunt trist pentru că nu am jucat așa cum mi-aș fi dorit să joc pentru acest club, știi? Mi-aș fi dorit să ofer mai mult, să marchez mai multe goluri, dar asta este viața. Acest club este uimitor pentru mine.

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Da, da, l-am văzut, l-am văzut. Un băiat foarte bun Ofri Arad. Am vorbit puțin cu el. Eu mă antrenez mâine. Nu m-am antrenat cu echipa acum două zile pentru că am avut vizita medicală, dar de mâine încep antrenamentele (n.r. la FCSB)”, a declarat Arnold Garita pentru FANATIK.

Arnold Garita s-a întâlnit cu patroana milionară din fotbal

Arnold Garita s-a întâlnit în Giulești și cu Ofri Arad, noul coechipier de la FCSB

Așadar, în mod firesc, atacantul care deține și cetățenia franceză a mers pe stadion la această partidă în mod special pentru a-i susține pe cei de la Beer-Sheva. De altfel, Garita chiar a făcut și o postare elocventă în acest sens, direct din Giulești, pe rețelele de socializare.

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Arnold Garita Hapoel Beer Sheva Sabah Baku
Postarea făcută de Arnold Garita pe Instagram

 

Cu această ocazie, Arnold Garita s-a întâlnit și cu noul său coleg de la FCSB, Ofri Arad (27 de ani). Mijlocașul defensiv israelian a mers pe stadion bineînțeles pentru a-i revedea pe foștii săi adversari de la Hapoel Beer-Sheva, el fiind crescut de către cei de la Maccabi Haifa.

Arnold Garita Ofri Arad Giulești
Arnold Garita și Ofri Arad s-au întâlnit la meciul din Giulești. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Arnold Garita a trecut vizita medicală la FCSB

Anunțul a fost făcut chiar de către Mihai Stoica miercuri seară, în direct la Prima Sport: „A făcut vizita medicală și e ok. La momentul acesta cel mai important este controlul cardiologic. Nu i-am făcut controlul nostru, pentru că nu are niciun sens, sunt doar 4 luni. El a jucat la Beer Sheva”. 

Așadar, este de așteptat ca în aceste condiții atacantul să semneze în scurt timp contractul cu echipa roș-albastră, iar ulterior bineînțeles să fie și prezentat oficial. „Nu o să fie nicio competiție cu Bîrligea, el este un atacant foarte bun. Am venit să-l ajut pe el, dar și echipa și să câștigăm campionatul. Să vedem ce se va întâmpla. FCSB este o echipă bună, nimic nu s-a schimbat. Nu s-au calificat în Conference League, dar FCSB e FCSB. Toată lumea vrea să joace la FCSB”, a declarat Garita la sosirea în România. 

Arnold Garita în Giulești la meciul Hapoel Beer-Sheva - Sabah Baku

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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