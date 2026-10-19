Arnold Garita a spart gheața. Mesajul afișat după ce a dat gol în FC Voluntari – FCSB

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Criticat dur pentru faptul că nu marchează în tricoul lui FCSB, Arnold Garita a reușit să rupă blestemul și a punctat în partida cu FC Voluntari. Atacantul a deschis scorul cu o frumoasă lovitură de cap, acesta fiind primul său gol în SuperLiga după o pauză de peste trei ani.

Arnold Garita, primul gol în FCSB – Voluntari

Cum Denis Drăguș nu este refăcut complet, iar Alexandru Stoian este doar rezervă după ce a avut Covid, Laurențiu Reghecampf a fost nevoit să-l titularizeze tot pe Arnold Garita în atacul celor de la FCSB.

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Iar camerunezul a reușit să spagă gheața în , ultima a etapei a 12-a a SuperLigii. În minutul 27, atacantul s-a desprins din marcaj și a înscris cu o lovitură de cap din 6 metri, după o centrare venită din lovitură liberă de la Risto Radunovic. Imediat după ce a băgat mingea în poartă, Garita și-a scos un bandaj de la mână și a arătat mesajul scris pe el: ”Odihnește-te în pace, Illiana”.

Garita a avut nevoie de opt jocuri, șapte în campionat și unul în Cupa României pentru a reuși primul gol în tricoul ”roș-albaștrilor”. Fotbalistul a reușit să mai înscrie o dată în minutul 34, cu un șut superb de la 17 metri, dar golul a fost anulat corect pentru o poziție de ofsaid la Ricardo Pădurariu în construcția fazei.

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Golul de la Voluntari este primul pentru Arnold Garita în campionatul României după o pauză de mai bine de trei ani. Ultima sa reușită datează din 3 iunie 2023, pe când evolua la FC Argeș. Camerunezul puncta atunci în victoria piteștenilor, scor 4-2, în fața lui Dinamo, în returul barajului de menținere/promovare în SuperLigă. În ciuda acelui succes, ”alb-violeții” retrogradau în eșalonul secund, după 1-6 în tur, iar atacantul pleca apoi la Al-Faisaly din Arabia Saudită.

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Gigi Becali nu l-a mai vrut în echipă pe Garita

Arnold Garita a fost adus de FCSB sub formă de împrumut până în iarnă din China, dar evoluțiile sale nu au convins până acum. Gigi Becali l-a criticat dur la FANATIK SUPERLIGA după victoria cu Oțelul din etapa precedentă, spunând că .

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Analizând prestațiile lui Garita după transferul la FCSB, fostul mare internațional Adrian Mutu a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că . ”Briliantul” a dat vina pe oamenii de scouting ai ”roș-albaștrilor”, considerând că acolo e cea mai mare problemă.