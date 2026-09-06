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Arnold Garita, ironii la adresa lui Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1. Cum l-a atacat pe arbitru

Istvan Kovacs, inamicul numărul 1 al celor de la FCSB după derby-ul pierdut cu Dinamo. Cum l-a atacat Arnold Garita pe arbitrul român.
Mihai Dragomir
06.09.2026 | 07:39
Arnold Garita ironii la adresa lui Istvan Kovacs dupa Dinamo FCSB 21 Cum la atacat pe arbitru
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Istvan Kovacs, ironizat de Arnold Garita după ce i-a anulat golul atacantului în Dinamo - FCSB 2-1. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo a învins rivala FCSB cu 2-1 după un derby cu un arbitraj controversat al lui Istvan Kovacs. Deciziile „centralului” din Carei i-a scandalizat pe „roș-albaștrii”. Cum l-a ironizat Arnold Garita după meci.

Arnold Garita, ironii la adresa lui Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1

Dinamo a învins FCSB cu 2-1 în derby-ul din etapa a 8-a din SuperLiga, disputat sâmbătă seară pe „Arcul de Triumf”. Însă meciul a fost marcat de mai multe decizii controversate ale „centralului” Istvan Kovacs, care și-a atras disprețul „roș-albaștrilor”. Verdictele date, mai ales după consultarea VAR, au crescut nervii în tabăra fostei campioane a României.

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În minutul 45+2, Arnold Garita marca pentru 1-1 după o fază în care apărarea „câinilor” nu i-a făcut față. Atacantul a trimis mingea cu putere în poarta adversă și s-a bucurat pentru reușita sa, însă golul a fost anulat pe loc pentru un fault în atac. După meci, camerunezul a avut o postare în care l-a atacat pe Istvan Kovacs pentru decizia luată. „A fost fault la acea fază? Stătea în fața mea și a căzut pur și simplu”, a fost mesajul atacantului pe contul personal de Instagram.

Istvan Kovacs Dinamo - FCSB 2-1

Gigi Becali a dat de pământ cu Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1

Cea mai vehementă reacție la adresa lui Istvan Kovacs i-a aparținut însă lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului l-a mitraliat pe arbitru după finalul meciului pierdut de echipa sa. „I-aș recomanda lui Kovacs să facă niște controale psihologice. Poate s-ar putea să aibă vreo demență sau ceva. Mai bine să facă acuma, că e tânăr. Spre bătrânețe…Trebuie control de demență”, a răbufnit Gigi Becali în direct la TV Prima Sport.

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Latifundiarul din Pipera nu a lăsat-o mai moale nici după 10 minute de la intervenția în direct, continuând să susțină faptul că Istvan Kovacs are nevoie de o testare psihologică temeinică. „Să facă la Federație, la CCA, să cerem control medical și apoi să ne dea nouă. Să ne arbitreze oameni la minte stabili mental”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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