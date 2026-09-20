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FCSB a suferit o lovitură grea prin eșecul cu 0-5 pe terenul Universității Craiova. Bucureștenii au fost aspru criticați, de la suporteri până la lumea fotbalului românesc. Arnold Garita a postat a doua zi după meci un mesaj deosebit pentru fanii echipei.

Mesajul lui Arnold Garita după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Sosit la FCSB pe finalul lunii august, Arnold Garita s-a integrat rapid. Atacantul francez . Deși se zbate pentru fiecare minge când este în teren, vârful de 31 de ani nu a marcat încă pentru noua sa echipă. A doua zi după umilința cu U Craiova, el a postat un mesaj prin care și-a prezentat scuzele publice față de suporteri pentru rezultatul dezastruos.

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„Ieri, nu ne-am ridicat la nivelul standardelor impuse de acest tricou și de acest club. FCSB, îmi cer scuze tuturor suporterilor noștri. Aș fi putut face mai mult, iar noi, ca echipă, am fi putut face mai mult. Acum trebuie să dăm dovadă de modestie, să muncim din greu și să revenim mai puternici după pauza internațională. Le mulțumesc tuturor suporterilor pentru sprijinul lor neîntrerupt”, a scris Garita, pe contul său de Instagram.

Marea frustrare a lui Arnold Garita la FCSB

Arnold Garita a bifat deja 6 partide în tricoul „roș-albastru”, dar fără să înscrie. Florin Vulturar, impresarul său, a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre . „Lui Garita îi lipsește golul în momentul de față. Am vorbit și cu el zilele trecute. Este foarte stresat că nu a marcat, dar i-am zis să stea liniștit. El e stresat că nu marchează, dar eu cred că este o chestiune de timp”.

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Contractul fotbalistului cu FCSB a fost făcut inițial până în iarnă, însă Florin Vulturar are încredere că bucureștenii îi vor prelungi ulterior. „Eu zic că Garita o să fie un jucător important, iar în iarnă s-ar putea discuta despre un alt contract. Încă nu s-a discutat nimic pentru că a fost agitație mare cu toate aceste transferuri, cu venirea lui Drăguș… în următoarea perioadă se va discuta și cu Garita”, a declarat Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA.

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