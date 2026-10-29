Arnold Garita, cel mai slab atacant din istoria FCSB!

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. Gigi Becali (68 ani) a anunțat că nu-i va prelungi contractul francezului și că din decembrie își caută alt atacant.

Arnold Garita, adus cu trâmbițe la FCSB

La finalul lui august, Gigi Becali anunța că Arnold Garita este noul jucător al lui FCSB. Omul de afaceri era încântat de transferul realizat, despre care a mărturisit că a tânjit de când l-a văzut în tricoul lui FC Argeș. Mai mult, l-a ademenit cu un salariu de 15.000 de euro pentru a-și asigura serviciile sale.

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„L-am vrut eu de mult. Era liber. A venit o vorbă din partea lui. Vulturar mi-a zis. Am zis, da, să vină la noi. Patru luni, îi plătesc 15.000 euro pe lună, ne folosim de el. Vedem după aceea. Cine știe… . Aveam nevoie de unul puternic acolo. Unul înalt, puternic, care să se bată pentru minge, să țină de ea. Mi-a plăcut de el când era la Argeș. Am vrut să îl iau de atunci”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Arnold Garita, un eșec la FCSB

În ciuda faptului că a fost susținut în linia mediană de David Miculescu (25 ani), Juri Cisotti (33 ani), Meriton Korenica (29) și Aymen Boutoutaou (25 ani), . Vârful nu a fost în stare să-și câștige nici măcar duelurile fizice. Deși are 1,86 m și 86 de kilograme, nu a izbutit să exceleze nici măcar atunci când s-a luptat cu apărătorii adverși pentru minge. Raportul Wyscout arată că și-a adjudecat doar 43,4% dintre duelurile ofensive. Un procentaj infim pentru un atacant de forță, cum se aștepta Gigi Becali să aibă în echipă când l-a adus la FCSB.

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Pe lângă asta, francezul a avut mari dificultăți și în jocul colectiv. A reușind să primească, în medie, doar 9,20 pase la fiecare 90 de minute, o statistică ce evidențiază implicarea sa redusă în construcția ofensivă a roș-albaștrilor. Total în contrast cu ce trebuie să livreze într-un mecanism cu mijlocașii lui Laurențiu Reghecampf.

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Calitatea precară individuală i-a atras numeroase critici din partea foștilor fotbaliști de renume: „Garita nu poate fi folosit decât pe post de greutate într-un galantar pe un cântar”, a declarat Cornel Dinu, la FANATIK SUPERLIGA. La scurt timp, a fost completat de Adrian Mutu: „Are forță fizică, dar e lipsit de tehnică, se vede. A ieșit cu mingea în afara terenului de două ori aseară. E un corp străin, care nu face parte din jocul FCSB-ului”.

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30.000 de euro pentru un gol

Până în prezent, Garita a încasat de la FCSB 30.000 de euro. În curând va primi și al treilea salariu și va ajunge la 45.000 de euro. De acești bani, francezul a marcat un singur gol pentru echipa roș-albastră, în victoria cu FC Voluntari, 2-1, nou-promovata din SuperLiga.

Contra Rapidului, când Gigi Becali era hotărât să-i dea un test pentru a decide dacă îi prelungește contractul, fotbalistul adus din al doilea eșalon din China a fost cel mai slab de pe teren. În cele 42 de minute când a fost folosit, a atins mingea doar de 17 ori, fără a crea pericol pentru apărarea lui Daniel Pancu (49 ani). Mai mult, a expediat doar 8 pase către coechipier, dintre care doar 6 corecte.