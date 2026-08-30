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Arnold Garita (31 de ani) a afirmat după meciul FCSB – UTA 1-3 că nu a avut niciun conflict cu Valentin Crețu, fotbalist care a fost aproape de a rezilia contractul cu gruparea „roș-albastră”. Atacantul camerunez a vorbit și despre situația în care se află în momentul de față, după plecarea lui Daniel Bîrligea în Italia.

Arnold Garita a negat că ar fi avut un conflict cu Valentin Crețu

Arnold Garita a reacționat după ce a fost înlocuit la pauză în meciul cu UTA și a spus că nu a avut vreun conflict cu Valentin Crețu. „FCSB se află acum într-un moment dificil, dar cred că va trece repede, pentru că fiecare jucător vrea să dea totul. Eu trebuie să mă adaptez rapid. E fotbal, știu unde am venit, știu că așa e la FCSB. Dacă nu faci o primă repriză bună, ieși. Nu pot controla asta, pot să controlez doar ce fac eu.

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Am dat 12 goluri în 30 de meciuri în China. Unii spun că ‘E doar China’, dar să meargă acolo și să vadă. Nu am avut un conflict cu Crețu, nu știu de ce s-a spus asta. Dacă spune cineva asta, e ‘fake news’. Nu am avut niciun conflict cu nimeni, am ajuns de doar o săptămână”, a afirmat camerunezul după . .

De ce a ales Arnold Garita să revină în România

Arnold Garita susține că nu e afectat de critici, fiind conștient de situația de la FCSB. Camerunezul a devenit principala variantă de atacant a „roș-albaștrilor” după ce Daniel Bîrligea a plecat în Serie A. „Gigi Becali e un nume important în fotbalul românesc, eu doar joc fotbal, am venit aici să ajut. Nu am jucat de două luni, trebuie să mă adaptez cât mai repede, dar nu îmi pasă de cei care mă critică. Dacă nu accepți criticile, te poți lăsa de fotbal, nu veni la FCSB. Știu care e situația, dacă nu joci bine în prima repriză ești scos la pauză, să vedem ce se va întâmpla în următorul meci.

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Am avut multe oferte, puteam să merg în Turcia sau la Dubai, dar am ales să revin în România. Iubesc această țară, iubesc oamenii de aici. Îl iubesc pe Gigi Becali, chiar dacă el nu mă iubește acum, dar e ok, așa e fotbalul. Trebuie să am încredere, dacă ascult ce spune patronul sau ce spun suporterii, nu pot să îmi fac treaba. Trebuie să fiu calm, cu toții trebuie să fim calmi”, a declarat Garita.

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