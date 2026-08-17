Arnold Garita, în centrul atenției la FCSB – FC Botoșani. Motivul pentru care atacantul a atras toate privirile la oficială. Foto

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Arnold Garita (31 de ani), atacantul dorit de foarte mult timp de Gigi Becali, a semnat în sfârșit cu roș-albaștrii, însă pentru o perioadă foarte scurtă. El a venit sub formă de împrumut pentru următoarele 4 luni, iar dacă va confirma FCSB ar putea alege să-l cumpere definitiv. El a fost zărit la tribuna oficială alături de partenera sa.

Arnold Garita, prezent la FCSB – FC Botoșani alături de frumoasa sa parteneră

Ultima achiziție a lui Gigi Becali la FCSB este cea a camerunezului Arnold Garita. Fostul vârf al lui FC Argeș a fost adus din China, acolo unde evolua pentru o formație din divizia secundă. Din cauza unei suspendări de cinci etape primită în urma unui cartonaș roșu, el a fost scos de pe foaia de joc, așa că FCSB a găsit portița perfectă să acționeze.

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Atacantul va evolua până la finalul turului de campionat sub formă de împrumut, urmând ca mai apoi, Momentan, la meciul FCSB – FC Botoșani, el nu a fost în lot, însă a fost prezent la tribuna oficială, acolo unde a putut fi observat alături de frumoasa sa parteneră, dar și de Mihai Stoica.

Care au fost primele declarații ale lui Arnold Garita după transferul la FCSB

Arnold Garita a oferit și o primă reacție despre transferul la FCSB, deși el a fost dorit la echipă din urmă cu doi ani: „Nu o să fie nicio competiție cu Bîrligea, el este un atacant foarte bun. Am venit să-l ajut pe el, dar și echipa și să câștigăm campionatul. Să vedem ce se va întâmpla. FCSB este o echipă bună, nimic nu s-a schimbat. Nu s-au calificat în Conference League, dar FCSB e FCSB, toată lumea vrea să joace la FCSB.

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Am venit să ajut echipa, ăsta e obiectivul meu. Mereu dau totul unde joc și dacă vom câștiga și campionatul, atunci va fi și mai bine. Trebuie să mă adaptez repede și să ajut echipa. Am vorbit cu Dawa, cunosc mai mulți jucători de la FCSB. Dawa e prietenul meu și mi-a spus de mai multe ori să vin, iar acum pare că am ales momentul bun”, a declarat africanul, conform .