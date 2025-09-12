Arnold Garita, întoarcere spectaculoasă în SuperLiga?! „Am discutat să vină liber de contract”

. U Cluj, echipa care s-a întărit serios în vara acestui an, a fost la un pas să semneze cu atacantul care a făcut ravagii în SuperLiga. Radu Constantea a spus totul despre negocierile cu Arnold Garita.

Arnold Garita, la un pas de U Cluj. Toate detaliile mutării

Perioada de transferuri aduce nu doar jucători ci și zvonuri legate de posibile mutări. Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a clarificat informațiile referitoare la faptul că ardelenii au fost aproape să semneze cu Arnold Garita.

„Șepcile Roșii” au căutat un nou atacant, astfel că l-au adus pe Virgiliu Postolachi de la rivala CFR chiar în ultima zi, iar Ce s-a întâmplat cu varianta Arnold Garita.

„Au fost anumite discuții și cu Garita, dar și cu alți jucători de pe lista noastră. Am ales un jucător mai tânăr (n.r. – Virgiliu Postolachi). Nici vorbă (n.r. – despre 800.000 de euro ca sumă de transfer).

Nu am discutat cu Garita de o sumă de transfer. A fost o discuție cu jucătorul ca în cazul în care își rezolvă toate problemele în Israel să vină liber de contract!”, a spus Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

Garita, dorit în trecut și de FCSB. „Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea”

Arnold Garita i-a trezit interesul și lui Gigi Becali în trecut, care a vrut să îl aducă la FCSB. Deși cele două părți erau ca și înțelese, totul a picat. Ulterior, „Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea”.

40 de meciuri a jucat Garita pentru FC Argeș (singurul său club pentru care a jucat în România)

14 goluri a marcat pentru piteșteni