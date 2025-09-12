Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Arnold Garita, întoarcere spectaculoasă în SuperLiga?! „Am discutat să vină liber de contract”

Arnold Garita, la un pas de revenirea în SuperLiga. Discuții avansate pentru readucerea atacantului care a impresionat în fotbalul românesc.
Mihai Dragomir
12.09.2025 | 14:59
Arnold Garita intoarcere spectaculoasa in SuperLiga Am discutat sa vina liber de contract
EXCLUSIV FANATIK
Arnold Garita, la un pas să revină în SuperLiga. Sursa Foto: sport.pictures.eu.

Perioada de mercato din SuperLiga s-a încheiat oficial. U Cluj, echipa care s-a întărit serios în vara acestui an, a fost la un pas să semneze cu atacantul care a făcut ravagii în SuperLiga. Radu Constantea a spus totul despre negocierile cu Arnold Garita.

ADVERTISEMENT

Arnold Garita, la un pas de U Cluj. Toate detaliile mutării

Perioada de transferuri aduce nu doar jucători ci și zvonuri legate de posibile mutări. Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a clarificat informațiile referitoare la faptul că ardelenii au fost aproape să semneze cu Arnold Garita.

„Șepcile Roșii” au căutat un nou atacant, astfel că l-au adus pe Virgiliu Postolachi de la rivala CFR chiar în ultima zi, iar transferul a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Ce s-a întâmplat cu varianta Arnold Garita.

ADVERTISEMENT

„Au fost anumite discuții și cu Garita, dar și cu alți jucători de pe lista noastră. Am ales un jucător mai tânăr (n.r. – Virgiliu Postolachi). Nici vorbă (n.r. – despre 800.000 de euro ca sumă de transfer).

Nu am discutat cu Garita de o sumă de transfer. A fost o discuție cu jucătorul ca în cazul în care își rezolvă toate problemele în Israel să vină liber de contract!”, a spus Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

Garita, dorit în trecut și de FCSB.  „Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea”

Arnold Garita i-a trezit interesul și lui Gigi Becali în trecut, care a vrut să îl aducă la FCSB. Deși cele două părți erau ca și înțelese, totul a picat. Ulterior, jucătorul a dezvăluit pentru FANATIK ce s-a întâmplat: „Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală
  • 40 de meciuri a jucat Garita pentru FC Argeș (singurul său club pentru care a jucat în România)
  • 14 goluri a marcat pentru piteșteni

Arnold Garita, întoarcere spectaculoasă în SuperLiga?!

Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează...
Fanatik
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Jucătorii naționalei României, puși la zid după meciul cu Cipru: “Atitudine arogantă! Parcă...
Fanatik
Jucătorii naționalei României, puși la zid după meciul cu Cipru: “Atitudine arogantă! Parcă ciprioții erau cei în galben”
Bănel Nicoliţă, şocat de cota la victorie a FCSB-ului cu Csikszereda: “Cum să...
Fanatik
Bănel Nicoliţă, şocat de cota la victorie a FCSB-ului cu Csikszereda: “Cum să aibă atât?! E play-off-ul în pericol”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj...
iamsport.ro
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj important: 'Știi ce cred?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!