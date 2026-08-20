Sport

Arnold Garita, primele cuvinte după ce a semnat cu FCSB! Mesaj direct pentru fanii roș-albaștrilor

Arnold Garita a fost prezentat oficial de FCSB și a oferit primele declarații în tricoul roș-albastru. Atacantul le-a transmis un mesaj suporterilor.
Alex Bodnariu
20.08.2026 | 17:40
Arnold Garita primele cuvinte dupa ce a semnat cu FCSB Mesaj direct pentru fanii rosalbastrilor
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Prima reacție a lui Arnold Garita după transferul la FCSB! Ce le-a transmis suporterilor
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FCSB a oficializat transferul lui Arnold Garita, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Atacantul în vârstă de 31 de ani a trecut cu bine vizita medicală și a fost prezentat joi, 20 august, de formația roș-albastră. Garita va purta tricoul cu numărul 14 la noua sa echipă. Vârful a oferit și primele declarații în tricoul noii sale formații.

FCSB și-a luat atacant. Garita, prezentat oficial!

Atacantul revine astfel în fotbalul românesc, unde a mai evoluat pentru FC Argeș. Garita ajunge la FCSB de la Shenzhen Juniors, formație din liga a doua din China, sub formă de împrumut până la finalul anului. Înțelegerea este valabilă până la 31 decembrie 2026, iar Gigi Becali are posibilitatea de a continua colaborarea cu atacantul dacă acesta va confirma.

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Garita vine după o perioadă bună în China. Atacantul a marcat 12 goluri în 14 meciuri pentru Shenzhen Juniors. Garita a început deja antrenamentele alături de noii săi colegi și ar putea intra în calcule pentru partida cu CFR Cluj, programată duminică, 23 august, de la ora 21:30.

Prima reacție a lui Arnold Garita după transferul la FCSB! Ce le-a transmis suporterilor

Arnold Garita a oferit și primele sale declarații după ce a semnat cu FCSB. Atacantul speră să aibă parte de un sezon bun la revenirea în România. Vârful i-a chemat pe suporteri la stadion. „Salut tuturor suporterilor FCSB. Sunt foarte fericit să fiu aici și foarte, foarte mândru să reprezint clubul și să port aceste culori. Ne vedem foarte curând la stadion. Veniți la stadion!”, a declarat Arnold Garita.

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Arnold Garita are un CV interesant. Atacantul camerunez și-a început cariera în Franța, la Châteauroux, iar ulterior a trecut pe la Bristol City și Plymouth Argyle, în Anglia. A mai evoluat pentru Charleroi, Dunkerque, Boulogne, Villefranche și Bourg-en-Bresse, înainte să ajungă în România, la FC Argeș, în 2022. După aventura din SuperLiga, Garita a jucat pentru Al-Faisaly, în Arabia Saudită, și Hapoel Beer Sheva, în Israel, iar în ianuarie 2026 a semnat cu Shenzhen Juniors, din liga a doua chineză.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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