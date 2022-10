Arnold Garita, seară de coșmar în FC Argeș – FC Voluntari. Jucătorul dorit de Becali la FCSB a ratat penalty și a fost eliminat. Video

Arnold Garita este unul dintre cei mai doriți atacanți din SuperLiga. Evoluțiile bune ale camerunezului din ultima vreme i-a atras atenția lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Arnold Garita, seară de coșmar în meciul cu FC Voluntari

Arnold Garita are 4 goluri în 12 partide în acest sezon pentru FC Argeș. Prestațiile bune, , i-au atras atenția patronului „roș-albaștrilor”, care l-a lăudat pe atacant.

Totuși, fotbalistul nu a impresionat . Acesta a scos un penalty, pe care l-a ratat în minutul 39 după o execuție foarte slabă. .

Garita a șutat moale pe centrul porții, iar Mihai Popa a respins mingea. Pe lângă penalty-ul ratat, Garita a lovit bara în minutul 3 și a ratat alte 2 ocazii mari de gol.

Garita a văzut cartonașul roșu în minutul 72

Seara de coșmar a continuat pentru atacantul în vârstă de 27 de ani. În minutul 72, Horia Mladinovici, „centralul” partidei de pe stadionul „Nicolae Dobrin” i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Garita.

Atacantul lui FC Argeș a încasat primul cartonaș galben în minutul 17. Rămâne de văzut dacă Arnold Garita va fi dorit în continuare la FCSB.

ale atacantului. Garita a înscris în partida dintre FCSB – Argeș, încheiată 3-2 în favoarea „roș-albaștrilor”.

Gigi Becali îl vrea pe Arnold Garita la FCSB

Patronul „roș-albaștrilor” a luat primele decizii după umilința cu Silkeborg și a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că vrea să-i vândă în iarnă pe Haruț și Bouhenna, cuplul de fundași centrali de la meciul cu Silkeborg.

Totuși, Gigi Becali se gândește și la fotbaliștii cu care ar putea întări lotul pregătit de Nicolae Dică, iar pe listă se află și numele lui Garita. „Mă interesează Garita de la FC Argeș. A fost o chestiune de moment. L-am văzut în meciul cu noi, cu Craiova. I-am și spus lui Dică ‘să vezi ce ne face ăsta…’ Mi-a zis că e puternic, că scoate, dar m-a convins și cu viteza.

Am dat un telefon și așa am dat ordin că vreau ca Garita să fie la iarnă la noi, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis rezolvați problema. Eu dacă văd un jucător care îmi place îl iau. Este un atacant puternic, ăștia îmi plac mie. Bogdan Rusu se poate întoarce la Mioveni. Dacă vrea să stea, poate să stea, dar cred că e mai bine pentru el să se întoarcă”, a declarat Gigi Becali, la .