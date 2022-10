Arnold Garita, transferul iernii la FCSB. Gigi Becali a dat ordin: ”Am dat un telefon și am zis că vreau să fie la noi”

În urmă cu două zile, finanțatorul ”roș-albaștrilor” după ce acesta a avut o prestație excelentă în partida cu Universitatea Craiova.

Gigi Becali vrea transferul lui Arnold Garita la FCSB

Încântat de prestațiile avute de Arnold Garita în tricoul lui FC Argeș, Gigi Becali a anunțat că le-a dat ordin angajaților săi să rezolve transferul la FCSB al atacantului de 27 de ani în perioada de mercato din iarnă.

”Mă interesează Garita de la FC Argeș. A fost o chestiune de moment. L-am văzut în meciul cu noi, cu Craiova. I-am și spus lui Dică ‘să vezi ce ne face ăsta…’ Mi-a zis că e puternic, că scoate, dar m-a convins și cu viteza.

Am dat un telefon și așa am dat ordin că vreau ca Garita să fie la iarnă la noi, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis rezolvați problema. Eu dacă văd un jucător care îmi place îl iau. Este un atacant puternic, ăștia îmi plac mie.

Bogdan Rusu se poate întoarce la Mioveni. Dacă vrea să stea, poate să stea, dar cred că e mai bine pentru el să se întoarcă”, a declarat Gigi Becali, la .

Becali vrea pe locul 2 până la începerea play-off-ului

Încă o dată, Gigi Becali arată că este singurul care ia decizii la FCSB. Și asta pentru că interesul pentru Arnold Garita vine la doar câteva zile după ce managerul general Mihai Stoica anunțase că FCSB nu e interesată de aducerea camerunezului.

Oficialul vicecampioanei României spunea că , considerând că atacantul este mult mai eficient la o formație care evoluează pe contraatac.

În final, Gigi Becali a anunțat că își dorește să ajungă pe podiumul din SuperLiga până la începerea play-off-ului: ”Ultima etapă a fost pentru noi. Îmi era puțin teamă pentru play-off, dar acum nu mai îmi e. Acum mă gândesc la locul 3 până la play-off, doar Farul și Rapidul sunt greu de ajuns.

Dacă vom câștiga cele 2 restanțe vom face 20 de puncte. Bine, mă gândesc chiar la locul 2, Farul e foarte greu de ajuns. Farul are un sfert de an foarte bun, nu putem spune că e un an întreg. Să vedem dacă rezistă, e greu să reziste acolo”, a încheiat patronul FCSB.