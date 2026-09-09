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Arnold Garita, uluit de ce a găsit la FCSB: „Poate doar PSG, Marseille sau Lille să mai aibă!” Aparatul de 250.000 de euro care l-a șocat

Atacantul francez al celor de la FCSB, Arnold Garita, este impresionat de condițiile pe care le-a găsit la FCSB. Fotbalistul le-a transmis fanilor că nici măcar în Ligue 1, în Franța, nu există așa condiții.
Flaviu Popa
10.09.2026 | 00:18
Arnold Garita uluit de ce a gasit la FCSB Poate doar PSG Marseille sau Lille sa mai aiba Aparatul de 250000 de euro care la socat
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Arnold Garita e impresionat de ce a găsit la FCSB
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Fotbalistul celor de la FCSB, Arnold Garita, este activ pe Tik Tok, acolo unde are aproape 20.000 de locuitori. Tocmai de aceea, francezul nu ratează nicio șansă să se laude cu experiențele sale. De această dată, Garita a lăudat condițiile puse la dispoziția fotbaliștilor care caută recuperarea.

Arnold Garita este impresionat de condițiile de recuperare și antrenament pe care le-a găsit la FCSB

Garita susține că puține echipe din Ligue 1 din Franța au astfel de condiții. „Fraților, primesc foarte multe mesaje de la suporteri care mă întreabă ce părere am despre infrastructura clubului și, în general, despre noul meu club. Fraților, sunt la cel mai mare club din România și, chiar și așa, am rămas impresionat de echipamentele pentru recuperare puse la dispoziția jucătorilor.

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Este incredibil, fraților. Cred că până și în Ligue 1 poți număra pe degetele de la o mână cluburile care au aceleași echipamente ca noi în ceea ce privește recuperarea. Baia criogenică… asta este ceva normal. Dacă ai un club și nu ai o baie criogenică sau o baie rece, atunci chiar ești un criminal. Înseamnă că nu vrei ca jucătorii tăi să fie performanți, asta e sigur”, a transmis Garita.

Gigi Becali a plătit 250.000 de euro pe o cameră hiperbară pentru recuperarea jucătorilor

Ce l-a impresionat, mai exact pe Garita? Pe lângă baia criogenică, o cameră hiperbară pe care Gigi Becali a dat 250.000 de euro. „Noi avem baia criogenică, avem crioterapie. Adică intri într-un aparat care îți trimite aer rece și uscat la minus 180, minus 150, minus 100 de grade, cam așa. Sunt sigur că majoritatea cluburilor din Franța nu au așa ceva. În afară de PSG, poate Marseille, Lille, anumite cluburi dintre cele mari ale Franței. Cred că ele au crioterapia disponibilă și nici măcar de asta nu sunt sigur.

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Apoi mai avem și camera hiperbară, oxigenarea hiperbară. Adică intri într-o încăpere… Știți că aerul pe care îl respirăm nu este oxigen pur 100%. Dar când intri în aparatul acesta, oxigenul care este furnizat este aproape pur, 99%, tocmai pentru a ajuta la recuperare. În Franța, majoritatea cluburilor din Ligue 1 nu au așa ceva în cadrul clubului. Cred că majoritatea, atunci când vor să folosească genul acesta de aparatură, apelează la firme private care oferă asemenea servicii”, a completat Garita.

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Gigi Becali a plătit aproximativ 250.000 de euro pentru camera hiperbară, cumpărată din Turcia în 2019 și instalată la baza din Berceni.

@garitaarnold Impressionné par le matériel mis à disposition 😍😍 #foryou #pourtoiii #fcsb ♬ son original – PAG

@garitaarnold♬ original sound – Pudgy Penguins

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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