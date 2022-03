Arnold Schwarzenegger, mesaj pentru Vladimir Putin: „Este ilegal ceea ce faci”

Arnold Schwarzenegger a transmis un mesaj pentru poporul rus și i-a cerut lui Vladimir Putin să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Actorul spune că invazia trupelor rusești pe teritoriul ucrainean este ilegală.

Într-un clip video publicat pe Twitter, a vorbit despre legăturile sale cu Rusia. Totodată, Schwarzenegger și-a spus părerea despre război și necesitatea ca acesta să ia sfârșit.

„Iubesc poporul rus. De aceea trebuie să vă spun adevărul. Vă rog să urmăriți și să distribuiți.”, a scris actorul pe contul său, în descrierea ce însoțește videoclipul de nouă minute.

Arnold Schwarzenegger i-a transmis liderului de la Kremlin că, așa cum tot el a început acest război, trebuie să-i pună capăt și că acțiunile sale sunt ilegale.

„Tu ai început acest război, tu îl conduci și tot tu îl poți opri. Este ilegal ceea ce faci.”, a spus fostul sportiv de origine austriacă.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share.

— Arnold (@Schwarzenegger)