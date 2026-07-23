Aroganța lui Sergio Ramos după ce Spania a luat Cupa Mondială. Cum l-a copiat ibericul pe Leo Messi, chiar în avionul său privat. Poza de milioane de aprecieri 

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Spania este echipa momentului la nivel planetar. Actualii și foștii jucători din naționala ”Furia Roja” continuă să sărbătorească titlul cucerit de elevii lui Luis de la Fuente (65 de ani) la turneul final din SUA, Mexic și Canada. O legendă din peninsulă, Sergio Ramos (40 de ani) a atras atenția în ultimele ore cu o aroganță în mediul online. Cum l-a copiat acesta pe Leo Messi, fostul său coleg de la PSG.

Cum a copiat Sergio Ramos imaginea lui Leo Messi dormind cu trofeul Cupei Mondiale. Numărul uriaș de aprecieri pentru fotografie

Sergio Ramos, o legendă a Spaniei și a lui Real Madrid, a continuat să celebreze triumful ibericilor la CM 2026. Fostul fundaș, care a evoluat ultima dată în Mexic, la CF Monterrey, a fost prezent duminică, 19 iulie, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City, unde s-a jucat finala turneului dintre Spania și Argentina.

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Acesta a participat inclusiv la festivitatea de decernare a trofeului, sărbătorind alături de conaționalii săi. La un moment dat, acesta îl consolează pe . Același Sergio Ramos a atras atenția, miercuri, 22 iulie, atunci când l-a copiat pe Messi cu o poză istorică.

Fostul căpitan al Spaniei a atras atenția pe rețelele sociale după ce a recreat celebra fotografie a lui Leo Messi dormind lângă trofeul Cupei Mondiale. Fotografia cu pricina a fost realizată după triumful Argentinei în Qatar 2022. La mijlocul acestei săptămâni, după victoria Spaniei cu 1-0 în fața Argentinei, Ramos a publicat imagini din avionul său privat, în care apare dormind lângă două trofee ale Cupei Mondiale.

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În nici 24 de ore, poza lui Sergio Ramos s-a apropiat deja de 5 milioane de aprecieri. ”Înapoi spre casă cu trofeele. O călătorie de vis și cel mai bun mod de a mă întoarce acasă. Voi prețui experiența și emoția de a aduce trofeul acasă, la echipa noastră națională campioană, fiind jucătorul spaniol cu ​​cele mai multe selecții internaționale (180)”, a scris Ramos, alături de imaginea de pe Instagram.

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Ce performanțe uriașe are Sergio Ramos alături de naționala Spaniei

De notat că unul dintre cele două trofee alături de care ”doarme” Sergio Ramos îi aparține și lui. Cea mai mare performanță a fostului ”galactic” cu Spania a venit la Cupa Mondială din 2010. Atunci, echipa pregătită de Vicente del Bosque (75 de ani) a cucerit primul titlu mondial din istoria țării. Ramos a fost om de bază în toate meciurile importante ale turneului din Africa de Sud. Alături de Carles Puyol (48 de ani), rival la Barcelona, a format un cuplu de temut. Spania a învins Olanda în finală, scor 1-0, după golul lui Andres Iniesta din prelungiri.

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Ramos a scris istorie cu Spania și la nivel european. Fundașul a făcut parte din echipa iberică ce a triumfat la Campionatul European din 2008 (victoria cu Germania în finală). Apoi, Ramos a contribuit la succesul de la EURO 2012. Atunci, european și a învins Italia cu un categoric 4-0 în ultimul act.

Dacă dăm timpul înapoi vedem cum Sergio Ramos avea doar 18 ani când a debutat pentru naționala mare a Spaniei. În 2005, el a jucat într-o victorie cu 3-0 în fața Chinei. La acea dată, Ramos a devenit cel mai tânăr debutant din istoria naționalei iberice.

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180 de selecții și 23 de goluri are Ramos în naționala Spaniei, între 2005 și 2023

Ce recorduri a stabilit Leo Messi în 2022 cu fotografiile sale alături de trofeul Cupei Mondiale din Qatar

Revenind la poza lui Sergio Ramos, aceasta are ca reper anul 2022. Atunci, Lionel Messi dobora recorduri pe Instagram cu Cupa Mondială câștigată în Qatar. O poză a acestuia a devenit cea mai apreciată postare a platformei de socializare, doborând un record vechi de mai mulți ani.

Starul Argentinei a urcat atunci pe Instagram o galeria foto după finala cu Franţa (4-2 la loviturile de departajare). În câteva ore, imaginile adunaseră 68,7 milioane de like-uri. Precedentul record de pe rețeaua de socializare citată era deținut de câteva imagini cu un ou pe un fond alb, cu 55,7 milioane de like-uri, din ianuarie 2019.

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Leo Messi a avut ulterior și alte postări foarte apreciate pe Instagram. Acea imagine cu el dormind alături de trofeu a strâns, până în prezent, 53,4 milioane de aprecieri.