Arrigo Sacchi, avertisment pentru Chivu după Inter – Juventus! Șeful arbitrilor din Italia a intervenit în scandal

Interul lui Cristi Chivu a obținut o victorie uriașă în Derby d’Italia. Nerazzurrii s-au impus cu 3-2 pe teren propriu, în fața rivalilor de la Juventus, și au făcut un pas uriaș către scudetto. Totuși, Arrigo Sacchi, unul dintre cei mai importanți antrenori ai Italiei din istorie, transmite un avertisment pentru tehnicianul român. Mai mult, șeful arbitrilor din Serie A recunoaște că nerazzurrii au profitat de o gravă eroare de arbitraj.

Ce spune șeful arbitrilor din Italia despre cartonașul roșu controversat din Inter – Juventus 3-2

Echipa lui Cristian Chivu nu a practicat cel mai bun joc, însă a luat cele 3 puncte. Formația din Torino a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după ce Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben.

Șeful arbitrilor din Italia a vorbit pe larg despre eliminarea lui Kalulu. Acesta recunoaște că centralul partidei, Federico La Penna, a acordat în mod eronat al doilea cartonaș galben. VAR nu a putut interveni în această situație, întrucât nu a fost vorba de un cartonaș roșu direct.

„Suntem extrem de dezamăgiți de acest episod. Atât pentru decizia lui La Penna, care este clar eronată și va fi suspendat pentru o perioadă lungă, cât și pentru faptul că nu am putut interveni cu VAR pentru a corecta situația. Nu a fost singurul care a greșit. Am văzut o simulare evidentă. Este doar ultima dintr-un șir lung. În acest campionat se încearcă constant inducerea în eroare a arbitrilor.

Este mereu vina arbitrului sau a mea. Nu e nicio problemă. Eu cred însă că unii ar trebui să își facă o analiză sinceră. Mă refer la cei care intră pe teren și adoptă anumite atitudini”, au fost cuvintele lui Gianluca Rocchi, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor din Serie A.

Arrigo Sacchi, uriașul antrenor italian, a vorbit despre problemele echipei lui Cristi Chivu. Ce nu merge în jocul Interului

În plus, Arrigo Sacchi, unul dintre marii antrenori pe care i-a dat Italia, a vorbit despre problemele echipei lui Cristian Chivu. Acesta consideră că românul încă mai are mult de muncă, întrucât în prima repriză Inter a avut mult de suferit. Totuși, nerazzurrii sunt marii favoriți la scudetto în acest sezon.

„Acest meci a scos în evidență unele puncte slabe la care Chivu va trebui să lucreze pentru a ajunge la un nivel înalt, mai ales având în vedere angajamentele sale din Liga Campionilor. Faptul că Inter este echipa mai puternică, atât tehnic, cât și fizic, este incontestabil. Cu toate acestea, anumite slăbiciuni de concentrare, care riscă să compromită rezultatul, trebuie absolut depășite.

Juve a fost mai bună în prima repriză. Au fost mai organizați, cu idei clare și mișcări rapide. Inter s-a trezit în avantaj datorită unui moment foarte norocos, dar nu a reușit să gestioneze acel 1-0 și să încerce să-și dubleze avantajul, în ciuda câtorva ocazii neașteptate.

Egalarea binemeritată a lui Juventus a scos în evidență slăbiciunile defensive ale nerazzurrilor: neatenția, prea multă neglijență și o poziționare proastă în careu. Golul lui Zielinski a fost o adevărată ușurare. Chivu a sărbătorit ca și cum ar fi fost un jucător și îl pot înțelege: când meciurile conțin un nivel atât de ridicat de adrenalină, chiar și antrenorii se implică în luptă, și pe bună dreptate”, a precizat Sacchi, conform