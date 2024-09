Arrivederci, Daniele de Rossi! AS Roma l-a dat afară din cauza rezultatelor slabe

Daniele de Rossi (41 de ani) a fost demis din funcția de manager principal al echipei AS Roma. „Giallorossi” nu au putut învinge nici măcar o dată în cele 4 meciuri avute în Serie A, iar egalul din ultimul moment cu Genoa s-a părut că a pus capac.

A fost concediat, deși a semnat prelungirea până în 2027

De Rossi a avut o jumătate de sezon foarte bun alături de echipa Romei. Italianul a strâns 14 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri în toate competițiile și a dus-o .

Ar fi părut o campanie de vis pentru De Rossi, iar clubul a avut mare încredere în el. Astfel, în iunie, antrenorul a semnat o prelungire cu romanii până în vara lui 2027, însă fără prea mare efect. Daniele de Rossi a fost concediat mierciuri dimineață și a rămas liber de contract.

Demiterea lui De Rossi a fost anunțată printr-un comunicat pe . Clubul a oficializat demiterea italianului pe motivul interesului echipei, având în vedere rezultatele negative de la începutul sezonului.

„AS Roma anunță că Daniele de Rossi a fost eliberat din funcția de antrenor principal al primei echipe. Decizia clubului este luată în interesul echipei, de a revenit cât mai curând pe calea dorită, fiind încă început de sezon.

Sincere mulțumiri lui Daniele, care va fi mereu acasă la clubul „Giallorossi”, pentru munca depusă în ultimele luni cu pasiune și dăruire. Va urma comunicarea cu privire la îndrumarea tehnică a echipei”, a fost scris în comunicatul de pe website-ul lui AS Roma.

Daniele De Rossi, legendă pentru Roma și Italia

Daniele de Rossi a fost mijlocașul central al Romei și al primei selecționate italiene. A strâns în total 616 de meciuri în tricoul lui AS Roma și încă alte 117 la prima reprezentativă a Italiei. A fost căpitanul „lupilor” și la națională a ridicat în 2006 trofeul Cupei Mondiale cu Italia.

De Rossi este produsul pepinierii lui AS Roma, iar in 2002 a debutat la echipa mare. A jucat aproape două decenii în tricoul romanilor și s-a retras dupa jumătate de sezon petrecut în Argentina, la Boca Juniors. De Rossi a fost numit jucătorul italian al anului în 2009 și a câștigat alături de echipa pe care a iubit-o 2 cupe și o supercupă italiană.

Cariera lui de antrenor a început în 2021, când a fost secundul lui Roberto Mancini și a . Ulterior, a antrenat-o pe SPAL din Serie C timp de 17 partide, iar în ianuarie 2024 a ajuns la AS Roma. În cele 30 de meciuri pe banca echipei din capitala Italiei, De Rossi a înregistrat o medie de 1.70 puncte per meci.