Arsenal a ajuns la Budapesta pentru finala Champions League cu PSG. Vestea excelentă pentru Mikel Arteta

Arsenal se pregătește de marele meci cu PSG din finala Champions League. Londonezii au ajuns la Budapesta cu două zile înainte de disputarea partidei.
Traian Terzian
28.05.2026 | 23:45
Arsenal a ajuns la Budapesta pentru finala Champions League.
După un sezon extraordinar în Premier League în care a câștigat titlul după o pauză de 22 de ani, Arsenal visează cu ochii deschiși și la primul succes în Champions League. ”Tunarii” sunt deja la Londra pentru marea finală cu PSG, programată sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00.

Arsenal e deja la Budapesta pentru finala Champions League

După ce la finalul săptămânii trecute au sărbătorit în stil mare câștigarea titlului din Premier League, petrecând până noaptea târziu la restaurantul de luxos Bacchanalia din Mayfair, jucătorii lui Arsenal au uitat de bucurie și sunt concentrați pentru finala Champions League.

Conform publicației Daily Mail, delegația formației londoneze a aterizat joi după-amiază, 28 mai, pe Aeroportul Internațional Ferenc Liszt din Budapesta, iar apoi s-a îmbarcat într-un autocar care i-a transportat la hotel.

La sosirea la hotelul din capitala Ungariei unde vor sta în perioada finalei Champions League, jucătorii campioanei Angliei au avut parte de o surpriză. Ei au fost întâmpinați cu încurajări de o mare de suporteri.

Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina

Jurrien Timber este refăcut pentru finala Champions League

Înaintea confruntării cu PSG din finala Champions League, managerul lui Arsenal, Mikel Arteta, a primit o veste extraordinară. Fundașul lateral Jurrien Timber este refăcut și a fost inclus în lotul care a făcut deplasarea la Budapesta.

O piesă cheie în apărarea ”tunarilor” înainte de accidentare, internaționalul olandez a fost indisponibil timp de două luni și jumătate după ce a suferit o ruptură musculară la partida de campionat cu Everton, din luna martie.

În absența lui Ben White, accidentat, rămâne de văzut dacă Arteta va risca să-l titularizeze pe Timber pe postul de fundaș dreapta, ținând cont că acesta nu are jocuri în picioare. Varianta de rezervă o reprezintă spaniolul Cristhian Mosquera, care este fundaș central la bază.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
