Arsenal e din nou campioana Angliei după 22 de ani! Mikel Arteta își învinge mentorul, pe Pep Guardiola, și scrie istorie la Londra

ADVERTISEMENT

Arsenal este noua campioană a Angliei. „Tunarii” și-au asigurat matematic titlul în Premier League după ce Manchester City a remizat pe terenul lui Bournemouth (1-1), diferența de 4 puncte dintre cele două grupări fiind imposibil de recuperat cu doar o etapă rămasă. Astfel, elevii lui Mikel Arteta aduc din nou trofeul în nordul Londrei după 22 de ani.

Arsenal e noua campioană a Angliei!

Deși a tremurat serios în ultimele luni după ce Manchester City s-a apropiat constant, reușind la un moment dat chiar să urce pe primul loc, Arsenal a rezistat spre finalul stagiunii și a reușit să câștige titlul. Echipa pregătită de Mikel Arteta s-a distanțat la 5 puncte de „cetățeni” după succesul obținut luni contra lui Burnley, 1-0, iar City avea nevoie de un succes pe terenul lui Bournemouth pentru a rămâne în luptă.

ADVERTISEMENT

The Arsenal. Your Premier League champions. — Arsenal (@Arsenal)

Acest lucru nu s-a întâmplat, , iar ultimul sezon al lui Pep Guardiola pe banca lui Manchester City nu se va încheia cu un nou triumf în campionat. Rezultatul a declanșat însă nebunia la Londra, deoarece Arsenal a cucerit cel de-al 14-lea titlu din istorie.

Arsenal taraftarı 22 yıl sonra kazandıkları şampiyonluğu kutluyor. — Aykırı (@aykiri)

„Tunarii” câștigă din nou titlul după 22 de ani de „secetă”

Ultimul titlu câștigat de Arsenal a fost în fabulosul sezon 2003-2004, când echipa pregătită de legendarul Arsene Wenger și condusă din teren de fotbaliști uriași precum Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Jens Lehmann sau Robert Pires încheia stagiunea neînvinsă, performanță pe care nicio echipă din Anglia nu a mai reușit să o repete.

ADVERTISEMENT

În cei 22 de ani de „secetă”, Arsenal a terminat pe locul 2 de 5 ori, inclusiv în ultimele 3 sezoane, și de 4 ori pe locul 3. Cu 14 titluri cucerite în istorie, Arsenal ocupă locul 3 în ierarhia all-time, fiind depășită doar de către Manchester United și Liverpool, fiecare cu câte 20 de trofee. Pe locul 4 se află Manchester City, cu 10 titluri, 6 dintre ele fiind câștigate în .

ADVERTISEMENT

Câștigarea Champions League, marele vis al lui Mikel Arteta

Chiar dacă triumful din Premier League reprezintă o performanță uriașă pentru Arsenal, sezonul „tunarilor” este departe de a fi încheiat. Următorul meci va fi derby-ul londonez contra lui Crystal Palace din campionat, care nu mai are nicio miză după rezultatele din această rundă, însă mai apoi, pe 30 mai, echipa pregătită de Mikel Arteta o va înfrunta pe PSG în finala UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Dacă va reuși să producă surpriza și să se impună împotriva parizienilor, Arsenal va câștiga în premieră cea mai importantă competiție inter-cluburi și va completa o „dublă” fabuloasă. „Tunarii” au mai disputat o singură finală de Champions League în istoria clubului, în 2006, când au cedat cu 1-2 contra Barcelonei la Paris.