Arsenal, fără doi jucători importanți la returul cu Bayer Leverkusen din Champions League

Marți seară, de la ora României 22:00, Arsenal se duelează pe teren propriu cu Bayer Leverkusen în returul optimilor de finală din UEFA Champions League. În manșa tur disputată săptămâna trecută în Germania, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Atunci, „aspirinele” au marcat în minutul 46 prin Andrich după un corner, iar „tunarii” au egalat în minutul 89. Havertz a transformat un penalty pe care mulți l-au catalogat drept destul de ușor acordat.

Ce jucători importanți ai lui Arsenal ratează returul cu Bayer Leverkusen din Champions League

Așadar, nu se anunță o misiune prea facilă pentru liderul din Premier League în încercarea de a trece mai departe în Champions League. Cu atât mai mult cu cât londonezii se confruntă cu anumite probleme de lot înaintea acestui retur cu Leverkusen. În plus, după această partidă pentru Arsenal urmează finala Cupei Ligii Angliei, bineînțeles un alt obiectiv important pentru echipa lui Arteta în acest sezon, contra lui Manchester City.

Până atunci însă, este mai mult decât evident că formația din Nordul Londrei își dorește întâi să treacă de Bayer Leverkusen Cu ocazia conferinței de presă susținute în perspectiva meciului de miercuri seară, Mikel Arteta a vorbit, printre altele, și despre problemele de lot pe care le are în prezent.

Așadar, spaniolul a confirmat că doi jucători importanți ai săi vor rata duelul de pe „Emirates Stadium” din motive medicale. Este vorba despre căpitanul Martin Odegaard și Jurrien Timber. Primul este indisponibil deja de mai mult timp din cauza unei accidentări la genunchi, în vreme ce al doilea s-a lovit și a fost înlocuit cu Mosquera în prima repriză a

Ce a spus Mikel Arteta

Cei doi nu s-au antrenat alături de coechipierii lor înaintea returului cu Bayer Leverkusen și astfel nu vor face parte din lot la partida de marți seară, după cum a transmis chiar Mikel Arteta. „Da, ambii sunt în afara lotului”, a spus el la conferința de presă, citat de jurnaliștii englezi de la Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, antrenorul iberic a anunțat și revenirea lui Trossard, cel care de asemenea a avut anumite probleme recent, dar luni s-a pregătit normal: „Este bine, s-a simțit bine în ultimele zile”.

În ceea ce îi privește pe Odegaard și Timber, ei fac în prezent eforturi pentru a fi apți de joc la finalul săptămânii contra lui Manchester City în finala Cupei Ligii Angliei. De asemenea, sunt șanse foarte mari ca și Ben White să fie disponibil pentru acea partidă.