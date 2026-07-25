Arsenal îl vrea pe Vinicius Junior! Celebrul jurnalist a aruncat bomba pe piața transferurilor

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În ultimele zile, în presa internațională a început să se scrie din ce în ce mai mult despre posibilitatea ca Vinicius Junior (26 de ani) să plece în această vară de la Real Madrid, în contextul în care „galacticii” l-ar dori pe Yan Diomande (19 ani) de la RB Leipzig și ar fi dispuși să plătească în schimbul lui peste 100 de milioane de euro.

Arsenal vrea să îl ia pe Vinicius Junior de la Real Madrid

De asemenea, se știe deja destul de bine și că starul brazilian are în prezent o relație destul de tensionată cu oficialii clubului, dar și cu anumiți coechipieri. Astfel, pe acest fond, două cluburi de top din Premier League au început să se gândească foarte serios să înainteze oferte de transfer pe numele fotbalistului sud-american.

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Potrivit lui , cei de la Arsenal au discutat deja intern această variantă și au decis să încerce să ia legătura în acest sens cu omologii de la Real Madrid, fără însă ca acest lucru să se întâmple până în acest moment. Spaniolii nu ar dori să se despartă de Vinicius, doar că au o mare problemă din acest punct de vedere.

Fotbalistul a intrat deja în ultimul an din contractul său cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu”. Madrilenii încearcă să îl convingă să semneze prelungirea. În cazul în care însă acest lucru nu se va întâmpla, Real riscă să îl piardă gratis în iarnă. Scenariu în care oficialii clubului ar putea fi tentați să îl cedeze totuși în această vară, bineînțeles pentru a încasa o sumă de transfer în schimbul lui.

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Liverpool monitorizează de asemenea atent situația lui Vinicius la Real Madrid

Așadar, exact acesta este contextul de care încearcă cei de la Arsenal să profite pentru a-l lua pe Doar că „tunarii” nu sunt singurii care monitorizează atent situația brazilianului. În urmă cu doar câteva zile, jurnalistul spaniol Alvarez de Mon a informat că și cei de la ar fi interesați de acest transfer:

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„Real Madrid este interesată să-i reînnoiască contractul lui Vinicius, iar Vinicius este interesat să rămână la Real Madrid. Acestea sunt pozițiile oficiale, dar în acest moment nu am cunoștință ca divergențele dintre cele două părți să fi fost rezolvate. Reprezentanții lui Vinicius, firește, trebuie să-și facă treaba… să afle care ar fi poziția altor cluburi care l-ar putea transfera pe Vinicius, fie în 2026, fie în 2027.

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Vorbim în principal despre echipe din Premier League, iar dintre acestea a ieșit în față Liverpool, dar cifrele sunt potrivite mai degrabă pentru 2027. Dacă Vinicius devine liber de contract în 2027, nu doar Premier League va fi atentă. Îmi imaginez că Bayern München și PSG vor fi de asemenea interesate. Sunt din ce în ce mai convins că o reînnoire în această vară este puțin probabilă”.