Arsenal – Manchester City, finala Cupei Ligii Angliei, live video. Autocarul cu suporterii echipei lui Pep Guardiola a izbucnit în flăcări. Update

Arsenal – Manchester City este finala perfectă a Cupei Ligii Angliei din sezonul 2025 – 2026. Trofeul se dispută între cele mai bune echipe britanice. Formațiile antrenate de Mikel Arteta și Pep Guardiola se luptă și pentru titlu în Premier League, fiind la distanță mare de urmăritoarele lor. ”Tunarii” și ”cetățenii” se confruntă, duminică, pentru primul trofeu intern din acest an.

Scene cumplite în Anglia. Autostrada M6 a fost închisă după ce un autocar al fanilor lui Manchester City a luat foc în drumul spre finala Cupei Ligii Angliei. Conform , automobilul în flăcări s-a oprit lângă intersecția trei, în West Midlands. Noroi uriași de fum s-au ridicat din autobuzul în flăcări, sub privirile uluite ale oamenilor prezenți.

Manchester City supporter bus fire aftermath on the M6

”Elevul” Arteta își înfruntă din nou ”profesorul”, pe Pep Guardiola, într-un meci cu un trofeu pe masă. Duminică, 22 martie, de la 18.30, ora României, Arsenal și Manchester City vor fi față în față pe stadionul Wembley din Londra, în finala Cupei Ligii Angliei, sezonul 2025 – 2026. Este meciul celor mai bune echipe din insulă din acest sezon. În Premier League, lupta la titlu se dă între cele două formații. Sunt despărțite de 9 puncte, însă ”cetățenii” au un meci mai puțin disputat.

Cum au ajuns Arsenal și Manchester City în finala de pe Wembley

Finala Cupei Ligii Angliei 2025 – 2026 dintre Arsenal și Manchester City reprezintă un duel clasic între două dintre cele mai puternice echipe din Premier League în ultimii ani. Miza este uriașă: primul trofeu al sezonului. Împreună, Arsenal și City au 10 trofee de Cupa Ligii în vitrină. Tunarii sunt mai ”săraci” la acest capitol. Au câștigat doar două astfel de titluri. S-a întâmplat în urmă cu foarte mulți ani. În sezonul 1986 – 1987 (finală cu Liverpool, scor 2-1) și în 1992 – 1993 (împotriva lui Sheffield Wednesday, scor 2-1).

Dincolo, cetățenii sunt mult mai buni în această competiție. Manchester City a câștigat 8 Cupe ale Ligii. Numai Liverpool are mai multe: 10. City s-a impus în sezoanele: 1969–70, 1975–76, 2013–14, 2015–16, 2017–18 (3-0 cu Arsenal în finală), 2018–19, 2019–20 și 2020–21. Echipa din Manchester a dominat competiția în ”era” Pep Guardiola, câștigând 4 trofee la rând între 2018 și 2021.

Drumul celor două echipe până în finala de pe Wembley: tunarii au învins Port Vale, Brighton, Crystal Palace și Chelsea pentru a ajunge pe Wembley. De partea cealaltă, elevii lui Guardiola au trecut cu succes de Huddersfield Town, Swansea City, Brentford și de deținătoarea trofeului, Newcastle United. Este a zecea apariție în finala competiției pentru City.

Cote la pariuri și echipe probabile în Arsenal – Manchester City

decât City la toate capitolele în acest sezon: tunarii sunt pe locul 1, la mare distanță de rivali, în Premier League, sunt calificați în sferturile de finală ale UEFA Champions League, iar forma de moment este una mult mai bună. Singurul capitol la care londonezii sunt în spatele lui City este istoricul duelurilor directe din Cupa Ligii.

Manchester City are un procentaj de victorii de 100% atunci dă piept cu Arsenal în Cupa Ligii Angliei. Cu alte cuvinte, liderul din Anglia nu a învins niciodată pe City în această competiție. În precedenta lor dispută, finala din 2018, cetățenii s-au impus cu 3-0. În ciuda istoricului, casele de pariuri o indică ușor favorită pe Arsenal:

2.35 – 2.45 – este cota lui Arsenal în finală

3.10 – 3.35 – este cota primită de rivala City

Iată echipele probabile pentru finala Cupei Ligii Angliei dintre Arsenal și Manchester City:

Arsenal (4-2-3-1) : Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka, Gyokeres. Antrenor : Mikel Arteta

: Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, White, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka, Gyokeres. : Mikel Arteta Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma – Dias, Khusanov, Reijnders, Ait Nouri, Nunes, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Haaland. Antrenor: Pep Guardiola

Cine va fi arbitrul finalei Cupei Ligii Angliei

Federația Engleză de fotbal a anunțat că arbitrul Peter Bankes va fi la centru în confruntarea de duminică dintre Arsenal și Manchester City. Aceasta va fi prima sa finală majoră de cupă. Născut în Lancashire, Bankes este arbitru cu ecuson FIFA din 2021. Are în palmares 86 de meciuri în Premier League în cariera sa, inclusiv 21 în acest sezon.

Doar Anthony Taylor (23) și Michael Oliver (22) au arbitrat mai multe partide. Bankes este extrem de ”darnic” cu cartonașele în acest sezon. A scos din buzunar 86 de cartonașe galbene și patru cartonașe roșii, cel mai mare număr din EPL, până acum. De asemenea, a acordat cinci lovituri de departajare în prima ligă.

Cine transmite meciul în România finala Cupei Ligii Angliei

de duminică, 22 martie 2026, va fi transmisă la TV în România de postul de televiziune Digi Sport 1. Fanii fotbalului spectacol din Marea Britanie trebuie să știe că partida poate fi urmărită și live stream pe Digi Online, platforma celor de la Digi. Aici, accesul este disponibil doar pentru abonați.

