Arsenal – Manchester City 0-0, Supercupa Angliei, live video. A început partida!

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Arsenal – Manchester City, Supercupa Angliei, ediția 2026, este meciul de gală care precede startul celui mai puternic campionat și valoros campionat din Europa, Premier League. Duminică, 16 august, de la ora 17.00, Principality Stadium din Cardiff, o arenă impresionantă, de peste 70.000 de locuri, va găzdui întâlnirea dintre campioana Angliei și deținătoarea FA Cup. Duelul de 5 stele se vede în direct pe VOYO SPORT 1 de pe platforma PRO TV, VOYO.

Min. 1: Start în partida de la Cardiff.

Arsenal: Raya – White, Gabriel, Mosquera, Calafiori – Lewis-Skelly, Guimaraes, Odegaard – Madueke, Tzolis, Havertz. Rezerve: Arrizabalaga, Hincapie, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Dowman, Saka, Gyokeres. Antrenor: Mikel Arteta

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Manchester City: Donnarumma – Khusanov, Dias (C), Gvardiol, O’Reilly – Kovacic, Anderson, Semenyo – Foden, Doku, Haaland. Rezerve: Rulli, Guehi, Marmoush, Cherki, Gonzalez, Grealish, Ait-Nouri, Nunes, Lewis. Antrenor: Enzo Maresca.

Arsenal și Manchester City s-au întâlnit de trei ori în istoria Supercupei Angliei. De fiecare dată, trofeul a mers în palmaresul formației din Londra: 1934, 2014 și 2023. Antrenată în prezent de Arteta, Arsenal are în palmares 17 Supercupe ale Angliei, în timp ce Manchester City are 7 astfel de trofee în vitrină.

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Arsenal – Manchester City, live video Supercupa Angliei

După foarte mult timp, Mikel Arteta (44 de ani) nu-l va mai avea ca rival, pe banca „cetățenilor”, pe „profesorul” Pep Guardiola (55 de ani). Ibericul a plecat de la echipa pe care a condus-o vreme de 10 ani (2016 – 2026). Locul său a fost luat de italianul Enzo Maresca (46 de ani), un tehnician care vrea să debuteze pe banca noii sale formații cu un trofeu.

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Supercupa Angliei poate fi urmărită pe site-ul FANATIK. Aici vei avea la dispoziție toate informațiile despre meciul Arsenal – Manchester City. Găsești echipele de start, desfășurarea fază cu fază a partidei, informații despre televizarea meciului, statistici sau cote. Tot de aici afli când și cine înscrie în duelul celor două formații din Londra și Manchester.

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Cum au ajuns Arsenal și Manchester City să joace Supercupa. Trofeele câștigate în sezonul trecut

Arsenal și Manchester City au fost premiantele sezonului intern 2025 – 2026 din Anglia. „Tunarii” au obținut biletele pentru trofeul Community Shield (n.r. Supercupa Angliei) după ce au câștigat Premier League. Arteta a readus la Londra titlul care a pus capăt unei perioade lungi de așteptare. De 22 de ani nu mai cucerise Arsenal acest trofeu suprem din insulă.

De cealaltă parte, Manchester City a ajuns să lupte pentru acest trofeu de început de sezon după ce a câștigat FA Cup 2026 (Cupa Angliei). Pe 16 mai, City a trecut de Chelsea cu 1-0, după un gol marcat de Antoine Semenyo (minutul 71). De notat că „cetățenii” au cucerit și Cupa Ligii Angliei în sezonul trecut. În finala disputată pe Wembley, în luna martie, . A fost Arsenal – Manchester City 0-2, după o dublă a lui O’Reilly în minutele 60 și 64.

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Ce s-a întâmplat în ultimele meciuri directe Arsenal – Manchester City

Arsenal a început extrem de tare duelurile cu Manchester City în sezonul în care a câștigat Premier League. În primul meci, de pe Emirates, a fost un neverosimil 5-1. Echipa lui Guardiola, antrenorul din sezonul trecut al celor din Manchester, și-a revenit apoi. City nu a mai pierdut niciun meci cu Arsenal. Au urmat o remiză și două victorie pentru „cetățeni”.

Ultimele întâlniri importante Arsenal – Manchester City:

Aprilie 2026 (Premier League): Manchester City 2-1 Arsenal

Martie 2026 (Finala Cupei Ligii): Arsenal 0-2 Manchester City

Septembrie 2025 (Premier League): Arsenal 1-1 Manchester City

Februarie 2025 (Premier League): Arsenal 5-1 Manchester City

Cote la pariuri și echipe probabile la Supercupa Angliei, Arsenal – Manchester City

Casele de pariuri anticipează un duel extrem de echilibrat pe Principality Stadium din Cardiff. Londonezii au cote de la 2,45 la 2,60, în timp ce City primește de la 2,60 la 2,70. Rămâne de văzut cum se vor prezenta pe teren cele două echipe. Unele vedete abia au revenit la antrenamente la începutul săptămânii. Facem referire aici .

Echipele probabile în Arsenal – Manchester City:

Arsenal XI : Arrizabalaga – Ben White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly – Zubimendi, Rice, Guimaraes – Saka, Gyokeres, Martinelli

: Arrizabalaga – Ben White, Saliba, Hincapie, Lewis-Skelly – Zubimendi, Rice, Guimaraes – Saka, Gyokeres, Martinelli Manchester City XI: Donnarumma – Lewis, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri – Nico González, Anderson, Cherki, Foden, Semenyo – Marmoush / Haaland

Cine transmite meciul în România Supercupa Angliei

Arsenal – Manchester City, Supercupa Angliei de duminică, 16 august, de la ora 17:00, se va vedea în România în direct pe platforma VOYO SPORT 1. Așa cum fanii fotbalului britanic au aflat deja, și Premier League, cel mai puternic și cel mai spectaculos campionat de fotbal din lume, se va vedea, în continuare, pe aceeași platformă.

Live: Urmărește în timp real Arsenal – Manchester City, live text pe FANATIK

Fanii care nu au acces la această platformă și nu numai primesc pe FANATIK toate informațiile în timp real despre meciul finalului de săptămână în Europa: Arsenal – Manchester City. Detalii și statistici care nu apar la tv, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatori, scor final, reacții ale protagoniștilor, dar și ale presei internaționale, ai totul pe site.