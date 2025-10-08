Arsenal, plan extrem de ambițios pentru Emirates Stadium! Cum vor „tunarii” să îi surclaseze pe marii rivali de la Tottenham

Emirates Stadium se numără printre cele mai moderne arene din Premier League, stadionul fiind inaugurat în 2006. Totuși, intenţia celor de la Arsenal este de a mări capacitatea arenei, pentru a îmbunătăţi veniturile din zilele de meci.

Care este planul lui Arsenal pentru a mări capacitatea pe Emirates

Emirates Stadium are momentan o capacitate de 60.704 locuri, fiind pe locul 5 în Premier League la acest capitol, după Old Trafford, Tottenham Hotspur Stadium, London Stadium (arena unde evoluează West Ham United) și Anfield.

Conform , conducerea lui analizează mai multe variante pentru ca tribunele arenei să devină mai abrupte, făcând astfel loc pentru mai multe scaune, atât în partea de sus a stadionului, cât și în partea de jos. Dorința celor din club ar fi ca arena să aibă o capacitate de peste 70.000 de locuri.

Ce arenă reprezintă „modelul” pentru renovarea dorită de Arsenal

Cei de la Arsenal au fost inspirați de . Madrilenii au plătit peste 900 de milioane de euro pentru renovări, capacitatea fiind mărită cu aproximativ 4.000 de locuri. De asemenea, au fost instalate un acoperiș retractabil, un ecran de 360 de grade și un gazon retractabil, pentru ca arena să poată găzdui și evenimente care nu au legătură cu sportul.

Unde ar urma să evolueze Arsenal pe parcursul renovării

În cazul în care lucrările de renovare la Emirates Stadium vor începe, planul celor de la Arsenal ar fi să evolueze pe Wembley, unde a jucat timp de aproape doi ani și marea rivală Tottenham. În perioada 2017 – 2019, cei de la Spurs au disputat meciurile de pe teren propriu pe cea mai mare arenă din Anglia, în timp ce actualul stadion al echipei, Tottenham Hotspur Stadium, se construia pe locul vechiului White Hart Lane.

Ce sumă a obținut Arsenal în sezonul 2023-2024 din zilele de meci

Conform raportului pentru sezonul 2023-2024, Arsenal a încasat aproximativ 150 de milioane de euro din zilele de meci, o creștere importantă față de stagiunea 2022-2023 (118 milioane de euro), datorată, cel mai probabil, revenirii în UEFA Champions League.

Cât a costat construcția Emirates Stadium

Construcția la Emirates Stadium a început în 2004 și s-a încheiat în vara lui 2006, moment în care Arsenal a renunțat la vechea arenă Highbury, pe care evoluase timp de 93 de ani. Costurile totale pentru construcția stadionului au fost la acel moment de 390 de milioane de lire sterline, suma ajustată pentru inflație ridicându-se la 765 de milioane de lire sterline astăzi (aproximativ 880 de milioane de euro).

Costurile imense pentru noua arenă au afectat și parcursul de pe gazon al lui Arsenal, sumele cheltuite pentru transferuri și salarii fiind reduse în anii care au urmat inaugurării. Titlul cucerit în 2004, după faimosul sezon invincibil, a rămas ultimul din palmaresul clubului, singurele trofee cucerite în ultimele două decenii fiind Cupa Angliei, în patru rânduri, și Supercupa, de cinci ori.