Arsenal, recorduri negative pe bandă rulantă în finala Ligii Campionilor. Capitolul la care „tunarii” au stat mai rău chiar și decât la finala cu Barcelona din 2006

Arsenal a pierdut a 7-a finală europeană din istoria clubului. Trupa lui Mikel Arteta a cedat la lovituri de departajare în marea finală a Ligii Campionilor în fața lui PSG, scor 3-4 (1-1 după 120 de minute).
Dragos Petrescu
31.05.2026 | 07:20
Arsenal a pierdut a 7-a finală europeană din istoria clubului // FOTO: colaj FANATIK
Arsenal a pierdut a 7-a finală europeană din istoria clubului. Trupa lui Mikel Arteta a cedat la lovituri de departajare în marea finală a Ligii Campionilor în fața lui PSG, scor 3-4 (1-1 după 120 de minute), iar astfel, coșmarul „tunarilor” în duelurile din ultimul act în turneele internaționale continuă. Partida cu PSG de la Budapesta a consemnat însă și două borne negative stabilite de gruparea de pe Emirates în istoria celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

Care sunt cele două borne negative stabilite de „tunari” în finala Ligii Campionilor pierdută cu PSG

Cotați cu șansa a doua la câștigarea marelui trofeu, londonezii au început nesperat de bine duelul de la Budapesta, reușind să deblocheze tabela după doar șase minute de la fluierul de start al centralului Daniel Siebert, grație golului marcat de Kai Havertz. Ulterior însă, Mikel Arteta a strigat retragerea, iar până la finalul meciului, mingea a stat aproape în permanență în ghetele jucătorilor de la PSG. Prin urmare, am asistat la un record negativ absolut în ceea ce privește procentajul de posesie al unei echipe într-o finală de UEFA Champions League, Arsenal având doar 24.7%. Ironia face ca precedenta bornă negativă să le fi aparținut tot „tunarilor”, mai exact în stagiunea 2005/2006, atunci când clubul englez a pierdut, de asemenea, ultimul act al UCL în fața Barcelonei lui Rijkaard, scor 1-2, și a înregistrat o posesie de 29.7%.

arsenal
Comparația posesiei lui Arsenal în ultimele două finale de UEFA Champions League // FOTO: BBC

De asemenea, momentul care a făcut-o campioană pe PSG la Budapesta a marcat un nou episod istoric în finala Ligii Campionilor. Penalty-ul ratat de brazilianul Gabriel Magalhaes a consemnat abia a doua execuție de la punctul cu var din ultimul act în care executantul trimite peste poartă, asta după ce compatriotul său Serginho a „reușit” această contraperformanță în celebra finală de la Istanbul din 2005, câștigată de Liverpool în fața lui AC Milan. Mai mult decât atât, lovitura de la punctul cu var ratată de Gabriel împotriva lui PSG a fost chiar prima pe care acesta a executat-o vreodată într-un meci oficial pentru Arsenal.

Arsenal a câștigat doar două din cele șapte finale europene disputate!

Eșecul de la Budapesta în fața celor de la PSG a reprezentat cel de-al șaptelea ultim act pierdut de Arsenal în competițiile europene. În total, clubul de pe Emirates a disputat nouă finale, însă a reușit să câștige doar două dintre acestea (Cupa Târgurilor Europene, în sezonul 1969/1970, respectiv Cupa Cupelor, la finalul stagiunii 1993/1994).

Celelalte șapte înfrângeri au fost înregistrate în cadrul a patru competiții diferite. De două ori au pierdut finala Ligii Campionilor (2025/2026, 2005/2006), a Cupei UEFA/Europa League (2018/2019, 1999/2000) și a Cupei Cupelor (1979/1980, 1994/1995), iar o dată au cedat în ultimul act al Supercupei Europei (1994).

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
