Arsenal și Atletico Madrid au fost desființate în direct: „Voiam să sun la UEFA să le scoată de pe teren!”

ADVERTISEMENT

Arsenal și Atletico Madrid sunt două echipe ce se bazează mai degrabă pe tactică riguroasă și un joc defensiv bine pus la punct, decât pe creativitate și spectacol. Londonezii au ca „armă secretă” fazele fixe, în timp ce echipa lui „Cholo” Simeone mizează pe cartea contraatacului. Aceste două stiluri prezente în același meci nu aduc un joc atât de plăcut ochiului, iar Wesley Sneijder, fost internațional olandez, a criticat dur cele două formații.

Wesley Sneijder, critică dură pentru Arsenal și Atletico Madrid

Meciul retur dintre Arsenal și Atletico Madrid nu a avut un ritm care să fascineze privitorii, ținând cont că Mikel Arteta și Diego Simeone nu sunt antrenori care să fie caracterizați printr-un fotbal spumos. Meciul a început foarte lent, iar după cinci minute, ca un paradox, spaniolii nu au atins aproape deloc mingea, însă Arsenal abia dacă a trecut de jumătatea terenului.

ADVERTISEMENT

Zecile de pase între apărători și de-a latul terenului l-au scos din sărite pe Wesley Sneijder, care a avut o declarație dură la pauza meciului: „Voiam să sun la UEFA după 35 de minute să le cer să oprească jocul. Să scoată ambele echipe de pe teren și să anunțe că finala se va juca între Bayern Munchen și PSG”, a declarat olandezul, conform

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Sneijder: "I wanted to call UEFA after 35 minutes to cancel the game and to make them tell the players to leave the pitch and to announce Bayern Munich vs PSG as the Champions League Final." — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Arsenal, număr infim de goluri în fazele eliminatorii

„Tunarii” au ajuns în fazele eliminatorii direct în optimi, după ce au obținut o poziție foarte bună în faza ligii. În parcursul lor de până acum, londonezii au întâlnit echipe destul de accesibile. Arsenal a trecut în optimile de finală de Bayer Leverkusen, în timp ce în sferturi a învins-o pe Sporting Lisabona.

ADVERTISEMENT

Dubla cu Atletico Madrid a fost prima mai dificilă din punct de vedere al numelui, însă formația lui Arteta și-a făcut treaba în același mod, după o remiză pe Metropolitano și o victorie cu 1-0 la Londra. În toate cele șase partide, „tunarii” însă, în ciuda acestei statistici,