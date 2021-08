Arsenal, start dezastruos în noul sezon, deși e campioană la transferuri. „Tunarii” au cheltuit cei mai mulți bani în această vară

Din dorința de a spăla rușinea din stagiunea precedentă, când nu a reușit să prindă nici măcar un loc de cupă europeană, Stan Kroenke a băgat adânc mâna în buzunar și a dus Arsenal pe prima poziție în topul celor mai active echipe din această perioadă de mercato.

Concret, într-o vară marcată de după un deceniu în tricoul Barcelonei, revenirea lui Cristiano Ronaldo la Manchester United și o mulțime de alte mutări spectaculoase, „tunarii” au cheltuit peste 145 de milioane de euro. Cu toate acestea, eforturile patronului american nu au – cel puțin pentru moment – efectul scontat.

După trei etape scurse din actualul sezon, echipa are zero puncte, un golaveraj dezastruos (0-8) și ocupă, firesc, ultima poziție în clasament. În plus, eșecul usturător, scor 0-5, suferit în fața campioanei Manchester City, a făcut ca fanii să-și piardă orice urmă de încredere în tehnicianul Mikel Arteta.

Arsenal, campioană la transferuri, dar codașă în Premier League

Nu mai puțin de 147 de milioane de euro a cheltuit clubul în schimbul celor cinci jucători aduși până acum. Este vorba despre Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White, Martin Odegaard și Aaron Ramsdale.

Deși în această vară am asistat la o sumedenie de mutări spectaculoase, culminate cu plecările lui Lionel Messi și de la Barcelona, respectiv, Manchester United, nicio altă echipă din fotbalul european nu se poate lăuda cu asemenea investiții.

Conform graficului de mai sus, șeicii care au condus destinele vicecampioanei Franței, Paris Saint Germain, au investit în această vară „doar” 76 de milioane de euro. Asta în condițiile în care pe „Parc de Princes” au sosit nu doar starul argentinian, ci și Georginio Wijnaldum (liber de contract, Liverpool), Sergio Ramos (liber de contract, Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (liber de contract, AC Milan).

În schimb, podiumul este completat de eternele rivale din Manchester, United și City, cu 140, respectiv 120 de milioane de euro, în vreme ce actuala campioană a Europei, Chelsea a cheltuit 115 milioane, toate pentru aducerea lui Romelu Lukaku.

„Tunarii” nu au mai debutat cu trei înfrângeri consecutive din 1954

Judecând după investițiile uriașe ale patronului american, suporterii se așteptau, pe bună dreptate, la un start fulminant de sezon. Nu doar că nu s-a întâmplat deloc așa, dar Arsenal a suferit trei înfrângeri consecutive, situație cu care nu se mai confruntase din sezonul 1954-1955, încheiat pe un neverosimil loc 9 în Premier League.

Și nu este singurul record negativ doborât de „tunari”. În partida pierdută fără drept de apel, scor 0-5, în fața campioanei Manchester City, aceștia au avut o posesie de doar 19% și nu au reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții lui Ederson, o contraperformanță înregistrată ultima oară în stagiunea 2019-2020.

În ciuda cifrelor dezastruoase, Pep Guardiola nu a ezitat să-și exprime convingerea că Mikel Arteta, care i-a fost secund pe Etihad, poate să readucă echipa pe linia de plutire. „E mai mult decât doar un antrenor bun.

Are 6-7-8 jucători accidentați, nu îi e ușor. Dacă vor avea încredere în el, poate face o treabă foarte bună la Arsenal”, a declarat tehnicianul spaniol, imediat după fluierul final al meciului direct.