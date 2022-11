Arsenal uriaș de materiale pirotehnice descoperite pe Arena Națională înainte de FCSB – Rapid. Foto

FCSB caută să se revanșeze pentru parcursul slab din Conference League. După înfrângerea cu West Ham, pentru roș-albaștrii urmează derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, duminică, 6 noiembrie, ora 21:00.

Materiale pirotehnice descoperite de jandarmerie înainte de FCSB – Rapid

FCSB are o revanșă de luat în fața Rapidului după meciul tur, . Cu câteva ore înainte de startul partidei de pe Arena Națională, Jandarmeria București a descoperit nereguli.

ADVERTISEMENT

au fost descoperite de jandarmerie în interiorul Arenei Naționale, iar acțiunile ilegale urmează să fie cercetate.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat chiar de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București. „În legătură cu meciul de fotbal dintre echipele FCSB și FC Rapid București, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face următoarele precizări:

ADVERTISEMENT

Premergător realizării dispozitivului, pe timpul controlului specific al arenei sportive, au fost depistate mai multe materiale pirotehnice ascunse în stadion, acestea fiind ridicate în vederea confiscării și întocmirii actelor necesare începerii cercetărilor.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București: „Au fost dispuse măsuri speciale de control”

„Pe această cale, atragem atenția tuturor participanților la evenimentul sportiv asupra faptului că aceste acțiuni constituie fapte de natură penală și sunt pedepsite ca atare de cadrul normativ în vigoare.

ADVERTISEMENT

Din aceste motive, pentru prevenirea producerii unor incidente de securitate, Jandarmeria Capitalei evidențiază din nou ca pentru acest meci de fotbal au fost dispuse măsuri speciale de control asupra tuturor persoanelor și autovehiculelor care vor intra in incinta arenei sportive”, se arată în comunicatul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Adrian Mutu, tehnicianul celor de la Rapid, a prefațat duelul cu FCSB la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Golgheterul naționalei României a vorbit despre programul greu care urmează.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, înainte de FCSB – Rapid: „Va fi complicat. Ambițiile se știu”

“Va fi stadionul full cu FCSB. Arena Naţională va fi sold out. Aşa sper să fie. Este derby. Va fi complicat. Ambiţiile se ştiu. Ar fi frumos să jucăm sold out, cu stadionul plin în derby. CFR Cluj are forţă, FCSB are talent.

ADVERTISEMENT

“Când ajungi la aceste meciuri, cu FCSB, Farul şi CS U Craiova, toate într-o săptămână, trebuie să schimbi. Nu ai cum să joci cu aceiaşi jucători. Şi în astfel de momente aştept un răspuns din partea băieţilor.

În turul campionatului şi în Cupă am folosit toţi jucătorii. Fiecare a avut şansa lui. Eu, ca antrenor, mi-ar plăcea să fiu pus în dificultate şi am fost pus de multe ori de băieţii mei, pentru că nu ştiu pe cine să bag şi atunci trebuie să aleg. Mă gândesc cât de inspirat trebuie să fiu”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.