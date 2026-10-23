Arsenal vrea să dea lovitura pe piața transferurilor cu un campion mondial

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și-a stabilit deja prima țintă pentru următoarea perioadă de transferuri, cea din luna ianuarie. În vară, „tunarii” au încercat aducerea unui mijlocaș ofensiv, dar în cele din urmă s-au văzut nevoiți să aleagă la acel moment, din considerente de ordin financiar, între această variantă și cea constituită de o extremă.

Arsenal îl vrea în ianuarie pe Alex Baena de la Atletico Madrid

Iar în final au ales-o pe aceasta din urmă. Inițial, au tatonat pista Vinicius Junior de la Real Madrid, dar s-a dovedit rapid a fi prea complicat, din nou din perspectiva sumei de transfer care ar fi trebuit să fie investită. Așa că până la urmă londonezii l-au transferat pe Christos Tzolis de la Club Brugge pentru 40 de milioane de euro.

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Acum însă, se pare că cei de la Arsenal vor încerca din nou, în fereastra de transferuri din ianuarie, să aducă pe „Emirates Stadium” un nou mijlocaș ofensiv. Iar potrivit jurnaliștilor de la , principala variantă identificată de ei până în acest moment ar fi reprezentată de Alex Baena (25 de ani) de la

Și el evoluează mai degrabă sub comanda lui Diego Simeone tot în banda stângă, dar într-un rol puțin diferit față de cel de winger clasic. Mai exact spaniolul are un profil mai apropiat de poziția de mijlocaș ofensiv, fiind foarte tehnic, cu un control excelent asupra mingii, și obișnuind să intre foarte des în centru pe piciorul drept pentru a furniza pase decisive și chiar pentru a finaliza chiar el anumite acțiuni de atac.

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Atletico Madrid ar urma să nu renunțe chiar ușor la proaspătul campion mondial

Conform sursei citate, Arsenal a început să îl monitorizeze pe Alex Baena încă de dinainte de transferul său la Atletico Madrid, deci de pe vremea când încă evolua pentru Villarreal. În principiu, ar urma ca acest transfer să fie însă destul de dificil de realizat. Asta pentru că oficialii lui Atletico, în coordonare cu Simeone bineînțeles, au demonstrat din plin în această vară prin „speța Julian Alvarez” că nu au de gând să renunțe prea ușor la fotbaliștii lor importanți.

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În prezent, Baena este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 45 de milioane de euro, dar este de așteptat ca spaniolii să ceară semnificativ mai mult în schimbul lui. Alex Baena a devenit în această vară campion mondial alături de naționala Spaniei, după ce anterior, în 2024, a făcut parte și din lotul „Furiei Roja” care a câștigat Campionatul European în Germania.

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Astfel, în cazul în care s-ar ajunge în cele din urmă la un transfer al său la Arsenal, el ar trebui în principiu să se adapteze destul de repede și bine la această echipă, întrucât acolo evoluează deja mai mulți jucători spanioli, chiar coechipieri ai săi de la națională, respectiv Raya, Zubimendi și Merino. În plus, bineînțeles, și antrenorul „tunarilor”, Mikel Arteta, este tot spaniol.