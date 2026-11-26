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. ”Tunarii” au un avans de șase lungimi față de ocupanta locului secund, Brighton, iar perioada de transferuri din iarnă ar putea consolida lotul lui Mikel Arteta spre un nou titlu de campioană a Angliei.

Arsenal vrea să îl transfere pe Jamal Musiala de la Bayern Munchen

Trupa de pe Emirates este decisă să își apere titlul câștigat în stagiunea precedentă, iar conducerea și-a îndreptat atenția spre mai mulți jucători care ar putea ajuta echipa în drumul spre obiectiv. Conform publcației engleze , una dintre principalele ținte de transferuri ale clubului pregătit de Mikel Arteta este vedeta lui Bayern Munchen, Jamal Musiala.

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Arsenal îl urmărește cu mare atenție pe jucătorul bavarezilor, iar o mutare ar putea fi realizată în iarna acestui an. Totuși, situația fotbalistului este fragilă, ținând cont că germanul este tentat să se retragă din activitate. Totul s-a întâmplat după ce a aflat că suferă de o condiție medicală delicată. și a aflat că se datorează unei disfuncții neurologice ce îi provoacă crize de pierdere a cunoștinței.

Deși incidentul de la sesiunea de pregătire s-a întâmplat luni, 16 noiembrie, viitorul fotbalistului este, în continuare, incert. Jamal Musiala nu știe dacă va mai reveni pe terenul de fotbal, dar ar fi pregătit să efectueze toate testările necesare. În cazul în care germanul își va continua cariera, o posibilă mutare de pe Allianz Arena s-ar putea realiza în luna ianuarie.

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80.000.000 de euro este cota de piață a lui Jamal Musiala, conform

Bayern Munchen a făcut clarificări despre situația lui Jamal Musiala

După ce fotbalistul a leșinat la sesiunea de antrenamente a echipei lui Vincent Kompany, clubul de pe Allianz Arena a purtat o discuție alături de reprezentanții germanului. Bayern Munchen a anunțat că era informată despre situația medicală a lui Jamal Musiala, încă din 2025, însă acesta a primit în continuare credit. Același lucru se va întâmpla și de această dată.

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”Ieri, marți, a avut loc o discuție constructivă între FC Bayern München și reprezentanții lui Jamal Musiala. Pentru ambele părți, sănătatea jucătorului reprezintă prioritatea absolută. Musiala beneficiază de sprijinul lor deplin pe parcursul procesului de recuperare. Având în vedere numeroasele zvonuri apărute în ultimele zile, FC Bayern și 11WINS – agenția care îl reprezintă pe Jamal – doresc să clarifice următoarele aspecte:

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Jamal Musiala a fost examinat pentru prima dată pe 22 aprilie 2025, prezentând simptome similare crizelor de absență. Această examinare a fost efectuată în coordonare cu FC Bayern și departamentul medical al clubului, imediat după apariția inițială a acestor simptome neurologice. FC Bayern și reprezentanții lui Jamal Musiala au convenit să continue discuțiile într-un spirit de colaborare și confidențialitate”, a transmis clubul de pe Allianz Arena, pe .