Arsene Wenger i-a dat replica lui Jurgen Klopp, după criticile aduse Campionatului Mondial al Cluburilor: „Acolo este răspunsul”

. Fostul mare antrenor Arsene Wenger (75 de ani), actualmente director pentru dezvoltarea fotbalului mondial la FIFA, i-a oferit o replică germanului.

Arsene Wenger, răspuns pentru Jurgen Klopp

În cadrul unei conferințe de presă organizate de FIFA la New York înainte de , Arsene Wenger a fost întrebat despre afirmațiile făcute de Jurgen Klopp.

„Toată lumea are dreptul la opinie, iar eu nu împărtășesc deloc viziunea lui Jurgen Klopp. Simt că un Campionat Mondial al Cluburilor este necesar. Dacă întrebați cluburile care au fost aici, răspunsurile vor fi, în proporție de 100%, că ar dori să participe din nou. Acesta e cel mai bun răspuns privind părerea cluburilor despre acest Campionat Mondial.

Iar întrebarea decisivă este, ‘Apreciază fanii această competiție sau nu?’ Inițial, așteptările erau ca asistențele să fie reduse, dar au fost mult mai mari. Acolo este răspunsul”, a declarat legendarul tehnician francez, conform .

Cum a comentat Arsene Wenger problema căldurii de la Campionatul Mondial al Cluburilor

Mai multe partide de la competiția din SUA s-au disputat în timpul zilei, pentru a putea fi urmărite de fanii din Europa și Asia, iar din acest motiv unele jocuri au fost afectate de căldură. , iar Arsene Wenger a abordat acest aspect.

„Căldura a fost o problemă la unele meciuri, dar am încercat să oferim soluții prin pauzele de hidratare și prin faptul că am udat gazonul în timpul acestora. Per total, cred că am învățat foarte multe din acest punct de vedere.

Cu siguranță, anul viitor vor fi mai multe stadioane cu acoperiș, iar programările pentru televiziuni vor fi mai sensibile. În același timp, condițiile meteo pot fi o problemă pentru oricine”, a afirmat fostul antrenor al lui Arsenal.