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Arsene Wenger știe cine va câștiga Campionatul Mondial: „Asta va face diferența”

Arsene Wenger a dat verdictul înainte de sferturile de finală de la Campionatul Mondial! Francezul vede două mari favorite la câștigarea trofeului suprem
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.07.2026 | 07:15
Arsene Wenger stie cine va castiga Campionatul Mondial Asta va face diferenta
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Arsene Wenger știe cine va câștiga Campionatul Mondial. Foto: Hepta
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Arsene Wenger (76 de ani) a ajuns la o concluzie fermă după ce a analizat cele întâmplate până în prezent la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Francezul crede că naționala țării sale este principala favorită la câștigarea marelui trofeu înaintea meciurilor din faza sferturilor de finală.

Arsene Wenger are două mari favorite la câștigarea Campionatului Mondial

Pe de altă parte însă, fostul mare antrenor de la Arsenal, în prezent director de dezvoltare în cadrul FIFA, a avut o mențiune specială de făcut și vizavi de Spania, echipă pe care el o consideră în acest moment singura capabilă să le pună probleme reale „cocoșilor galici”. „Franța va câștiga Cupa Mondială. Știu că veți spune: ‘Normal că zici asta, ești francez’. Dar, dacă analizezi acest Campionat Mondial, există un anumit ritm al competiției și trebuie să fii capabil să ții pasul. De exemplu, echipele asiatice au fost eliminate pentru că nu au reușit să facă față intensității și vitezei jocurilor.

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Din punct de vedere tehnic, nu au avut suficientă calitate pentru a concura la acest nivel. Pentru mine, adevărata întrebare este Spania. Dacă există acum o echipă capabilă să învingă Franța, aș spune că aceea este Spania, pentru că nivelul său tehnic este superior celui al Franței.

Spaniolii au calitate și o cultură a jocului colectiv pe care nicio altă echipă din lume nu le are la acest nivel. Asta ar putea face diferența între cele două, dar, desigur, Franța este mai puternică din punct de vedere fizic”, a spus Arsene Wenger pentru Sky Sports.

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Franța și Spania s-ar putea duela în semifinale la Campionatul Mondial

Franța și Spania s-ar putea duela în semifinale, bineînțeles dacă ambele își câștigă meciurile din sferturile de finală. Naționala pregătită de Didier Deschamps joacă în această fază a competiției cu Maroc, în vreme ce echipa lui Luis de la Fuente se duelează cu Belgia. Pe cealaltă parte a tabloului, partidele din sferturile de finală sunt Norvegia – Anglia și Argentina – Elveția. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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