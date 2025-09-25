Sport
Artificii în timpul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! Gestul face înconjurul internetului

Partida dintre Go Ahead Eagles și FCSB, din „Faza Ligii” UEFA Europa League, a avut parte de un moment inedit! Un foc de artificii a pornit în minutul 77.
Iulian Stoica
25.09.2025 | 21:51
Artificii in timpul meciului Go Ahead Eagles FCSB Gestul face inconjurul internetului
Un foc de artificii a avut loc în Go Ahead Eagles - FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles, reușita lui David Miculescu din minutul 13 fiind suficientă pentru a aduce cele trei puncte campioanei. Partida a mai avut parte de un moment inedit, în minutul 77 pornind un foc de artificii.

Artificii în timpul meciului Go Ahead Eagles – FCSB

În ciuda formei slabe din SuperLiga, FCSB a arătat că are ADN european și s-a impus în fața lui Go Ahead, scor 0-1. Unica reușită a partidei a fost bifată de David Miculescu, în minutul 13.

Meciul a fost unul cu de toate, fanii echipei gazdă pregătind o scenografie de senzație înainte de fluierul de start. Mica arenă „De Adelaarshorst Go Ahead” a mai fost martora unui moment inedit.

În minutul 77 al întâlnirii, regizorii meciului au surprins un foc de artificii de lângă arena echipei gazdă. Interesant e faptul că în acea zonă a stadionului se aflau chiar suporterii din „Peluza Nord” ce au asistat la meci.

Imaginea s-a viralizat imediat, iar spectatorii au transmis pe rețele precum X că „aceasta este una dintre imaginile care explică cel mai bine conceptul Europa League”.

FCSB, start excelent în Europa League

Victoria cu Go Ahead Eagles vine într-un moment excelent pentru FCSB. Echipa campioană își dorește să atingă fazele superioare din această competiție, asta după ce obiectivul din Champions League a fost ratat.

Palmaresul recent e de partea lui FCSB, echipa patronată de Gigi Becali ajungând anul trecut până în faza optimilor în UEFA Europa League, aceasta fiind cea mai bună performanță a unei echipe românești din ultimii ani.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
