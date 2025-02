„Artificiul” prin care Rapid a reușit să grăbească obținerea permisului de muncă pentru David Ankeye: „Am luat documentele în avans!”

, iar față de alți fotbaliști străini de la Rapid, acesta a reușit să obțină mai repede permisul de muncă în România.

“Artificiul” prin care Rapid a reușit să grăbească obținerea permisului de muncă pentru David Ankeye

Marian Mihail a mărturisit la SUFLET DE RAPIDIST . Directorul executiv a explicat procedura care l-a favorizat pe atacant. De această dată a contat și relația formată de Dan Șucu dintre clubul giuleștean și Genoa.

“E lungă așteptarea pentru permisele de muncă și e foarte grea. Pentru că aceste permise de muncă, pe lângă dreptul de a munci în România, dau aceleași drepturi titularului ca ale unui cetățean român în UE.

Excepțiile se fac pentru lucrătorii înalți calificați, așa cum numește legea, iar aici intră cercetătorii, medicii și așa mai departe.

“Am luat documentele în avans!”

Ce am reușit să facem în plus la Ankeye, care a pierdut doar 2 meciuri și unde am grăbit procedura, a fost avantajul faptului că am reușit să obținem o serie de documente în avans. Asta datorită colaborării cu Genoa.

Ceilalți jucători au venit în România după ce am negociat contractele. Au făcut vizita medicală, am semnat și apoi, am început să facem procedurile pentru permisele de muncă.

Am pierdut mult timp așa. Iar la Ankeye am reușit să recuperăm toate aceste lucruri, pentru că am putut să începem demersurile transferului mai devreme.

În general, dacă ai o relație bună cu celălalt club, poți face lucrurile astfel. Chiar dacă nu se face transferul, nu e o problemă că nu mai folosești acel act de muncă pentru care ai început demersurile”, a declarat .

David Ankeye a debutat pentru Rapid în meciul cu Unirea Slobozia, câștigat pe teren propiu de Giuleșteni, scor 2-1. Atacantul nigerian a intrat la pauză, însă .

Marian Mihail, detalii importante din culisele Rapidului