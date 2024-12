Artista celebră care a ajuns să fie înșelată după ce a rămas văduvă: “Am iubit pe cine nu a meritat”

Artista celebră care a fost înșelată după ce a rămas văduvă. S-a întâmplat acum mult timp, însă momentul a fost unul foarte dureros pentru interpretă.

Artista celebră din România, înșelată după ce a rămas văduvă

are 88 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică ușoară din România. Cântăreața a avut parte de momente frumoase de-a lungul timpului, dar și de unele unele de care nu își amintește cu drag.

ADVERTISEMENT

Artista a fost căsătorită de două ori până acum. Primul soț a fost Marcel Voica, apoi Viorel Teodorescu. Pe al doilea soț l-a iubit foarte mult și a ales să se căsătorească cu acesta la scurt timp după ce a terminat prima relație.

Viorel Teodorescu era medic de profesie, însă a decedat în anul 1981. După ce a rămas văduvă, Marina Voica a încercat să-și refacă viața.

ADVERTISEMENT

a fost curtată de alți bărbați, însă un fost partener i-a fost infidel. Cântăreața a vorbit despre acest subiect cu câțiva ani în urmă.

Nu a dezvăluit, însă, cine a fost bărbatul care a înșelat-o. Aceasta a spus, însă, că a iubit o persoană care nu a meritat.

ADVERTISEMENT

“Am iubit pe cine nu a meritat. Nu l-am prins (n.r. că a înșelat-o), dar l-am bănuit și am spus tot. Am luat carne din mine și am tăiat.

Dacă era soț, era soț și trebuia să îndur. Viața merge înainte și foarte multe m-au condamnat”, a declarat Marina Voica la Refresh by Oana Turcu, potrivit .

ADVERTISEMENT

Ce spunea Marina Voica despre al doilea soț

Marina Voica a recunoscut, acum ceva timp, că l-a iubit foarte mult pe al doilea soț, dar a spus că sentimentele acestuia pentru ea erau mult mai puternice.

“Viorel m-a iubit mai mult decât l-am iubit eu pe el. Poate că ar fi fost altfel dacă nu îmi arăta că este la picioarele mele. Era un bărbat puternic, nu era un om slab, dar mi-a arătat prea mult, prea mult mă iubește.

Bărbatul când iubește, iubește mai tare decât iubește femeia, aceasta este firea bărbatului”, a spus artista în cadrul , găzduit de Ilinca Vandici.

După ce al doilea soț s-a stins din viață, artista a visat că acesta nu o mai iubește. Marina Voica a spus că regretă că nu l-a iubit mai mult atunci când erau împreună.

“După ce a murit, visam că eu, de fapt, îl iubesc pe Viorel, iar el nu mă mai iubește. Eu cred că aș muri pe loc, dacă aș vedea că el nu mă mai iubește. (…)

Mă trezeam toată în lacrimi, mă gândeam, Doamne, mai bine să mor mai degrabă decât să mă lase. Nu suportam”, a mai spus acesta.